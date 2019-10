Altenburg

Die Mutprobe einer Zwölfjährigen im Goldenen Pflug hat ein Nachspiel: Die Schülerin hatte sich laut Polizei am Mittwoch gegen 10.15 Uhr von einer Gleichaltrigen anstiften lassen und mit einem Deospray in einen Rauchmelder an der Decke gesprüht. Dadurch wurde in der Altenburger Stadthalle Feueralarm ausgelöst, rückte die Feuerwehr aus. Vor Ort konnte zwar schnell Entwarnung gegeben werden. Allerdings entstand durch das unüberlegte Handeln Sachschaden an der Brandmeldeanlage. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen.

Von OVZ