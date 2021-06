Altenburg

Eingestiegen und ausgebremst – das gilt nicht nur für die Protagonisten des Operettenabends „Die ganze Welt ist himmelblau!“, sondern auch für die gesamte Inszenierung: Neun Monate probte Thomas Wicklein mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera an der Zusammenstellung, bis endlich die Premiere möglich wurde.

„Operettensonderexpress“ hält Einzug

Schon nach den ersten Tönen der Polka „Vergnügungszug“ von Johann Strauss Sohn ist alles vergessen: die lange Live-Kultur-Abstinenz im Theaterzelt, die coronakonform leeren Reihen und Plätze, die pandemiebedingt kleine Orchesterbesetzung. Der „Operettensonderexpress“, angekündigt per Lautsprecherdurchsage, hält Einzug im Theaterzelt und der Erste Kapellmeister Thomas Wicklein am Dirigentenpult ergibt sich von der ersten Minute dem Schmelz und Schwung der von ihm ausgewählten, zusammengestellten, bearbeiteten Stücke: zwischen Franz Lehár und Johann Strauss, Otto Nicolai und Carl Zeller, Carl Millöcker und Fred Raymond.

Unwetterwarnung im Land der Operette

Vier Reisende stranden im Hotel Bellerevue. Eigentlich wollten die vier Operettenliebhaber eine thematische Rundreise durch die Welt der leichten E-Musik machen, müssen sich aber ihrem Schicksal ergeben: Eine Reihe von Unwetterwarnungen macht die Weiterreise unmöglich. Sir John, Chefportier des Hotels, überbringt die schlechte Nachricht: Alle Ziele befinden sich in Risikogebieten. „Tieffliegende Fledermäuse in Wien. Orkanartige Böen der Berliner Luft. Und in Paris herrscht Hochwasser am Offenbach“, informiert er.

Das Publikum wird zur Jury

Jammerschade. Aber die zusammengewürfelte Reise- beziehungsweise Wartegesellschaft weiß sich die Zeit im Stil der Operette zu vertreiben. Sehr zum Leidwesen des Portiers, der doch eigentlich nur in Ruhe seiner Forschungstätigkeit im hauseigenen Getränkelabor nachgehen will ...

Angesichts der horrenden Hotelpreise zeigt sich Sir John gegenüber den Zwangsgästen kulant. Wer eine überzeugende Operettennummer darbietet, bekommt Rabatt – ein Klacks für die vier glühenden Verehrer von Strauss, Kálmán & Co. Ulrich Burdack als Portier bildet die Jury, unterstützt vom Publikum, das natürlich den vollen Preiserlass fordert. Juliane Bookhagen macht den Anfang, führt ihren gut sitzenden Mezzo warm und lockend durch die Hosenrollen-Arie des Prinz Orlofsky aus der Fledermaus: „Ich lade gern mir Gäste ein“ gerät genießerisch und intensiv. Gustavo Mordente Eda, Mitglied des Thüringer Opernstudios, singt sich über den Abend frei, steigt mit „Gern hab’ ich die Frau’n geküsst“ aus Franz Lehárs „Paganini“ noch etwas verhalten ein, glänzt aber mit seiner metallischen, unaufgeregten Höhe in Raymonds „Schau einer schönen Frau nie zu tief in die Augen“.

Miriam Zubieta: Zart, sehnend, lockend

Johannes Beck versetzt sich gedanklich nach Spanien, versucht sich „Am Manzanares“ an Flamenco-Choreografien, überzeugt aber vor allem mit seinem kehligen Bariton, dessen volle Mittellage die dünnere Höhe ausgleicht.

Miriam Zubieta lässt schon bei „Ich bin die Christel von der Post“ ihre gleißende Höhe aufblitzen, singt sich aber alleine im Hotelzimmer bei „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ in den musikalischen Mittelpunkt des Abends. Zart, sehnend, lockend gibt sich ihre Christel Träumereien hin. Zubietas Sopran wechselt mühelos von der warmen Mittellage in ihre hell strahlende, flötenhafte Höhe. Die Nummer ist eine musikalische Oase im turbulenten Ritt durch die Operettenlandschaft, ein Durchatmen, Zurücklehnen. Thomas Wicklein am Pult entlockt seinen wenigen Streichern das Träumerische, das Robert Stolz’ Stück braucht, umhüllt Zubietas Stimme mit spinnwebfeinem Klang.

Korken knallen „Im Feuerstrom der Reben“

Komödiantisch schießt Bass Ulrich Burdack als Hotelportier immer wieder den Vogel ab, suhlt sich in der scheinbar endlosen Tiefe des gemütlichen Volksliedes „Der fröhliche Zecher“, passend umgedichtet von Thomas Wicklein. Denn Sir John hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen jedes Wehwehchen ein Alkoholikum mit dem gleichen Buchstaben zu finden. Und gegen die Krankheiten mit C...? Da hilft nur der Champagner und dessen Korken knallen feuerwerksartig im Finale: „Im Feuerstrom der Reben“ aus Strauss’ Fledermaus, grandios mitreißend.

Die Reise fängt gerade erst an

Wicklein legt die leichte Rahmenhandlung unaufgeregt an, schafft es in den Texten, die Pandemie-Anspielungen nicht alltagsschwer und zu viel werden zu lassen. Die Dosierung ist gerade richtig gewählt, damit die Lacher nicht gequält, sondern auch noch nach über einem Jahr Pandemie ehrlich kommen.

Die Inszenierung von Heike Kley bindet die Abstände zwischen den Sängern unauffällig ein, lässt die physische Distanz beinahe natürlich werden. Elena Köhlers Bühnenbild gibt dem Hotel Bellerevue genau den träumerisch-altmodischen Anstrich, den es braucht. René Grüner verortet per Videoleinwand die verschiedenen Nummern im jeweiligen Land, reist zwischen Wien, Paris, Berlin und Budapest hin und her.

Und am Ende kommt per Telefon die gute Nachricht: Die Reise kann weitergehen. Im Theater Altenburg-Gera hat sie für das Sommertheater gerade erst begonnen ...

„Die ganze Welt ist himmelblau!“; weitere Aufführungen: 1. Juli, 19.30 Uhr; 2. Juli, 19.30 Uhr; 13. Juli, 19.30 Uhr, jeweils im Theaterzelt Altenburg

Von Katharina Stork