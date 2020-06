Altenburg

Da war es wieder. Das Theatererlebnis im Freien in Einheit von günstigsten klimatischen Bedingungen einer angehenden Sommernacht und höchsten musikalischen Ansprüchen der Künstlerinnen und Künstler des Theaters am Freitagabend am Theaterzelt. Da ging es in medias res ohne lange sprachliche und orchestrale Vorrede, indem Johannes Beck mit seiner Arie „ Heiterkeit und Fröhlichkeit“ das Motto des Abends vorgab – mit seinem weichen gepflegten Bariton in ausdrucksstarker Gestaltung.

Das Orchester und die Sängerinnen und Sänger wirkten nach einer langen Zwangspause des Schweigens wie losgelassen und musikalisch erlöst und das Publikum, das diesmal so gut wie keinen Stuhl unbesetzt ließ, war bestens animiert.

Anzeige

Das auf Abstand gestellte Gestühl fürs Publikum war diesmal gut gefüllt. Die Zuhörer genossen einen wohltemperierten Sommerabend. Quelle: Mario Jahn

Weitere LVZ+ Artikel

Thomas Wicklein fungierte mit seiner Doppelbegabung – Dirigent und Poet – als künstlerischer Anreger, prägte Sätze wie „Besser als jedes Wunderkraut ist Musik aus der Verkauften Braut. Hört man die Arie der Marie, vergisst man sie, die Pandemie.“

Und auf der Bühne erschien Anne Preuß und sang die wunderbare Arie der Marie aus der Oper „Die verkaufte Braut“ von Bedrich Smetana – so wunderschön, wie sie schon immer singt. Am meisten zitiert wurde die Oper „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini. Als Thomas Wicklein Miriam Zubieta mit der Kavatine der Rosina aus dieser Oper ankündigte, bemerkte er, dass diese Wunderarie der Koloraturen eine der schwierigsten Arien sei und dass Koloraturen damals wie heute Ausdruck höchster erotischer Verzückung seien. Und das Publikum war verzückt, wohl ausschließlich von der Gesangskunst der Sängerin, die die Spitze erreichte, die hier möglich ist.

Es fehlte ein Tenor

Und es gab Bravorufe en masse, mit denen das Publikum den ganzen Abend nicht sparte. Auch Alejandro Larraga Schleske bekam für seine Kavatine aus der gleichen Oper genügend davon ab.

Ein Tenor allerdings wirkte nicht mit in dieser kleinen, aber gewichtigen Operngala. Und das ist der einzige Mangel an diesem Abend. Ein Tenor muss sein – das Theater hätte doch wohl drei im Ensemble.

Die Originalsprache klingt flüssiger

So viele seriöse Solistenbässe gibt es nicht. Einer vom Format des Ulrich Burdack reicht für das Programm. Seine zwei Arien, die des Grenin aus Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“ und die des Baculus aus Lortzings Oper „Der Wildschütz“, kamen mit Veränderungen. In der Grenin-Arie sang Burdack die Textwiederholung in Russisch und man merkte, dass der melodische Fluss in der Originalsprache feiner und flüssiger läuft als in der Übersetzung ins Deutsche. Das ist auch ein Grund, warum sich Sänger weigern, eine Rolle in einer Übersetzung zu singen. Und in seiner Baculus-Arie aus Lortzings Oper hat er den Text über seine 5000 Taler verändert und an die Jetzt-Zeit angepasst. Sehr vergnüglich.

Es gibt Operettenlieder, die haben musikalisch das Format einer Opernarie. Das Lied „Strahlender Mond“ aus der Operette der Vetter aus Dingsda ist solch eines und wird von Anne Preuß entsprechend gesungen.

Johannes Beck gibt die Arie des Bartolo aus Rossinis „Barbier von Sevilla“. Quelle: Mario Jahn

Johannes Beck gibt die Arie des Bartolo aus Rossinis „Barbier von Sevilla“. Für diese Schimpfkanonade hätte er gern etwas Weibliches auf der Bühne gehabt. Aber keine wollte sich dafür hergeben. Schade. So schimpfte er gekonnt allein vor sich hin. Stumm sein, nur zuhören, beleidigt und trotzig sein – und dabei immer nur stumm, nein, das ist einer Frau aus Altenburg nicht zuzumuten.

Zwei Ausschnitte aus der romantischen Oper „Hoffmanns Erzählungen“ beenden das offizielle Programm. Zuerst die „Spiegelarie“ des Dapertutto, eines dämonischen Menschen, der mit Hilfe eines Zauberdiamanten einem Menschen sein Spiegelbild nehmen kann. Alejandro Larraga Schleske zeigt damit eine überzeugende Leistung. Genau so großartig endet das Programm mit der Arie der Olympia aus dieser Oper, deren Gesang so schwierig ist wie die Gestaltung dieser Rolle als Puppe. Miriam Zubieta meisterte beides hervorragend.

Ausklang mit Gewittermusik

Damit ist das offizielle Programm am Ende. Aber noch nicht ganz. Wenn man schon bei „Hoffmanns Erzählungen“ ist, kann man nicht enden ohne die „Barcarole“. Thomas Wicklein offeriert sie instrumental mit seinem Orchester in einer einfach schönen Wiedergabe.

Und ganz am Ende gewittert’s. Nicht mit Blitz und Donner, sondern musikalisch mit der Gewittermusik aus der Oper „Der Barbier von Sevilla“. Diese wird dramatisch aufgewertet durch eine Windmaschine, die durch Armkraft bewegt werden muss. Kräftige Männer aus dem Publikum sind gefragt, sind gefordert? Fehlanzeige! Zwei Frauen blasen den Wind zum Gewitter. Große Anerkennung.

Lesen Sie dazu auch:

Das gab’s noch nie am Theater Altenburg-Gera: Eine Spielzeit, zwei Pläne

Von Manfred Hainich