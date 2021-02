Theater Altenburg-Gera: Führungsduo bleibt

Altenburg

Das Führungsduo des Altenburg-Geraer Theaters mit seinem künstlerischen Geschäftsführer Kay Kuntze und dem kaufmännischen Geschäftsführer Volker Arnold bleibt Thüringens einzigem Fünf-Sparten-Haus weitere Jahre erhalten. Zwar ist das Ganze erst bei Arnold bereits vertraglich geregelt, aber auch beim Intendanten stehen von allen Seiten die Signale eindeutig auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über 2022 hinaus.

Volker Arnold. Quelle: Mario Jahn

Konkret haben Aufsichtsrat und Gesellschafter der Altenburg-Geraer Theater GmbH den Ende 2020 auslaufenden Vertrag von Volker Arnold bis zum 31. Dezember 2025 verlängert und in einigen Punkten angepasst. LVZ-Informationen zufolge geht damit eine Gehaltserhöhung für den 58-Jährigen einher, der seit 2015 am hiesigen Theater beschäftigt ist. Der Vertrag steht unter Gremienvorbehalt, das heißt die Stadträte von Gera und Altenburg sowie der Kreistag Altenburger Land müssen ihm noch zustimmen.

Der Kreistag hat dies auf seiner jüngsten Sitzung in der Vorwoche bereits getan. Allerdings sorgte die Beschlussvorlage für erhebliche Irritationen, war dort doch plötzlich von der notwendigen Korrektur der unbefristeten Bestellung des kaufmännischen Geschäftsführers die Rede. Diese widerspreche den Regelungen des Gesellschaftsvertrages, die vorgeben, dass sie für höchstens fünf Jahre erfolgen darf.

Unterschied zwischen Anstellung und Bestellung

Ja, wie denn nun? War der Vertrag befristet oder doch unerlaubt unbefristet? Auf Anfrage klärt das Landratsamt diesen vermeintlichen Widerspruch auf.

So sei grundsätzlich zwischen einer Anstellung und einer Bestellung zu unterscheiden. Letztere ist die Ernennung einer Person in das Amt des Geschäftsführers entsprechend GmbH-Gesetz. Dies sei ein einseitiges Rechtsgeschäft und könne von den Gesellschaftern jederzeit widerrufen werden, so Pressesprecher Jörg Reuter. Da diese Bestellung fälschlicherweise für beide Geschäftsführer unbefristet erfolgte, müsse dieser Mangel nun behoben werden.

Kay Kuntze. Quelle: Ronny Ristok

Etwas gänzlich anderes sei die Anstellung, der sogenannte Dienstvertrag. Dieser sei sowohl für Arnold als auch Kuntze befristet abgeschlossen worden. Der von Arnold wurde wie gesagt jetzt bis Ende 2025 verlängert. Der Vertrag von Kay Kuntze läuft aktuell noch bis Sommer 2022. Auch hier sei eine Verlängerung vorgesehen, teilt das Landratsamt mit.

Der 54-Jährige ist seit 2011 Generalintendant. Er hatte damals einen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Option einer zweijährigen Verlängerung erhalten. Diese wurde 2016 von den Vertragspartnern gezogen. Zum 1. August 2018 erhielt er einen neuen, auf vier Jahre befristeten Vertrag, der um drei Jahre verlängert werden kann.

Beide Seiten an weiterer Zusammenarbeit interessiert

Ob nun erneut von dieser Option Gebrauch gemacht wird oder Kuntze einen neuen, länger datierten Vertrag erhält, ist dem Vernehmen nach noch nicht entschieden. Dass beide Seiten aber auf jeden Fall an der Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sind, ist offensichtlich. Ansonsten hätte die Stelle längst ausgeschrieben und das Auswahlprozedere laufen müssen. Denn es ist an einem Theater ungeschriebenes Gesetz, dass der neue Intendant in der letzten Spielzeit des scheidenden bereits „mitläuft“, um Einfluss auf den Spielplan seiner ersten Amtszeit zu nehmen.

Doch egal, ob Kuntze nun bis 2025 oder gar darüber hinaus verlängert – er ist so oder so eine bemerkenswert lange Zeit im Chefsessel eines Theaters.

Von Ellen Paul