Am Altenburg-Geraer Theater wird es perspektivisch einen Sparkurs mit spürbaren Einschnitten geben. Das kündigte der kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold am Donnerstagabend im Altenburger Stadtrat als Reaktion auf explodierende Personalkosten, unsichere Einnahmen und das daraus resultierende Minus in der Bilanz an. „Der Haustarifvertrag umfasst, dass es keine strukturellen Änderungen gibt, das ist jetzt anders“, sagte Arnold in Bezug auf den seit Jahresbeginn für das Haus geltenden Flächentarifvertrag. „Und strukturelle Änderungen werden wir tun, weil wir es müssen.“

Weiterer Abbau von Personal wahrscheinlich

Was der Finanzchef des Theaters damit konkret meint und ab wann, sagte er freilich nicht. Aber es darf als sicher gelten, dass mit den von ihm angesprochenen „strukturellen Änderungen“ auch ein weiterer Stellenabbau gemeint ist. Schließlich hatten die Gewerkschaften seinerzeit dem Haustarifvertrag und den damit einhergehenden finanziellen Einbußen nur unter der Bedingung zugestimmt, das betriebsbedingte Kündigungen für die Laufzeit von 2017 bis Ende 2021 ausgeschlossen sind. Diese sind nun mit dem Flächentarifvertrag wieder möglich – und in den nächsten beiden Jahren auch wahrscheinlich, damit sie rechtzeitig Wirkung entfalten.

Arnolds ungewohnt deutliche Worte waren die Reaktion auf einen Frontalangriff Peter Müllers. So wollte der Vorsitzende der Fraktion von Pro Altenburg vor der Abstimmung über den Wirtschafts- und Stellenplan des Theaters für 2022 wissen, was die Geschäftsführung gegen das ab diesem Jahr strukturell kalkulierte jährliche Minus von knapp 3,5 Millionen Euro zu tun gedenkt. Als Hauptursache dafür hatte Müller die von vergangenem zu diesem Jahr um rund fünf Millionen auf nunmehr gut 20,7 Millionen Euro angewachsenen Personalkosten ausgemacht.

Rücklage wächst auch durch Corona auf 11,3 Millionen Euro

Zunächst blieb Arnold noch ruhig und verwies auf die angesparten Rücklagen des Theaters. Bis 2024 sei alles „ausfinanziert“, sagte er. Darüber sei „in den letzten Jahren mehrfach gesprochen worden“. Eigentlich hätte es „schon letztes Jahr“ ein Minus gegeben, aber hier brauchte man wegen der „Erstattung der Sozialabgaben“ beim Kurzarbeitergeld die Rücklagen nicht, was Arnold deswegen „ein Glück“ nannte. Auch habe man zuletzt trotz Corona die Einnahmen leicht steigern können, mehr als 50 Prozent Auslastung sei durch die coronabedingten Abstandsregeln aktuell aber nicht möglich. Und damit auch kein weiteres Einnahmeplus.

Durch diese Ausführungen sah sich Müller in seiner Annahme bestätigt, dass die Rücklage erst durch Corona auf aktuell rund 11,3 Millionen Euro anwachsen konnte. Und der Pro-Altenburg-Chef bohrte weiter, bezeichnete es als „völlig unreal“, dass es ab 2025 von Altenburg „weitere Zuschüsse geben wird. Wir sind froh, wenn wir den Status quo halten können.“ Der Theaterführung warf er indes vor, sich „zu wenig Gedanken zu machen, was nach 2024 ist. Die 3,5 Millionen Euro fehlen ja in 2025 schon tatsächlich.“

Hitziges Wortgefecht und Rückendeckung

Nun platzte auch Arnold der Kragen. „Was Sie ab 2025 in Ihrem Friseursalon machen, wissen Sie auch noch nicht“, sagte er sicht- und hörbar erregt, worauf Müller entgegnete: „Doch! Jeder Unternehmer muss selbst klarkommen, sonst muss er den Pferdekopf raushängen.“ Das konterte Arnold wiederum damit, dass es „kein einziges Theater in Deutschland gibt, was ohne Zuschüsse auskommt. Wenn Sie ein Theater in der Stadt haben wollen, müssen Sie sich dafür entscheiden.“

Rückendeckung erhielt der kaufmännische Geschäftsführer von Nikolaus Dorsch. Der SPD/Grüne-Fraktionschef, der im Aufsichtsrat des Theaters sitzt, warf seinem Pro-Altenburg-Kollegen vor, das Haus „kaputtzureden und an Punkten anzugreifen, für die es nichts kann“. Das Ansparen der Rücklage, um die Finanzierung bis 2024 zu sichern, „ist ein wichtiger positiver Schritt“, erklärte der Sozialdemokrat. Über die weitere Zukunft sind „spätestens 2023 Entscheidungen“ zu treffen.

Birgit Klaubert: Freistaat mit sinnvoller Konzeption und Qualität

Auch Birgit Klaubert (Linke) eilte zu Hilfe und erklärte, dass das Theater und die Rücklagen „zum Spielen da“ seien und dafür, dass die Eintrittspreise nicht ins Unermessliche steigen. Mit dem einzigen produzierenden Fünf-Sparten-Theater sei man „in den Rang des immateriellen Weltkulturerbes gekommen“. Da die Gesellschafter – Altenburg, Gera und das Altenburger Land – bei den Zuschüssen „am Ende der Fahnenstange“ angekommen seien, gebe es bereits Verhandlungen „über eine andere Beteiligung des Landes“. Aber „jetzt ist die Möglichkeit, auch strukturell etwas zu ändern“, wobei das Theater „spielfähig sein“ müsse. Daher wolle sie den Freistaat „mit einer sinnvollen Konzeption und Qualität überzeugen“.

