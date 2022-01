Altenburg

Wenn das Reisen in die große weite Welt seit nunmehr fast zwei Jahren mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, ja teilweise gar unmöglich ist, dann könnte man doch wenigstens in Gedanken das Ränzlein schnüren. Nicht von ungefähr lud das Altenburg-Geraer Theater deshalb in seinem Neujahrskonzert zu einer musikalischen Reise voller Abenteuer rund um den Globus ein. Insgesamt gleich dreimal hieß es für die Passagiere im Geraer Konzertsaal sowie einmal im Altenburger Theaterzelt „2022 – Einsteigen bitte!“.

Das ließen sich die Liebhaber dieser Veranstaltung nicht zweimal sagen. Alle Vorstellungen der Gala waren ausverkauft. Ein „ausverkauft“ freilich, das leider nicht mit der Vergangenheit zu vergleichen ist. Aktuell erlaubt Thüringen gerade mal eine Auslastung von 40 Prozent. Auch auf den traditionellen Auftritt der Tanzschule Schaller beziehungsweise in Gera des Tanzkreises Brillant musste pandemiebedingt verzichtet werden. „Aber wir können uns im Gegensatz zum Vorjahr, als gar nichts möglich war, wenigstens wieder in echt sehen“, freute sich Thomas Wicklein am Neujahrsabend im Altenburger Theaterzelt. Der Kapellmeister fungierte in bewährter Weise nicht nur als Taktgeber, sondern zugleich als Moderator, im konkreten Fall mithin als Fremdenführer.

19 Musikstücke und Arien

Dafür zeigte sich der Skatstädter einmal mehr bestens vorbereitet. Zu den insgesamt 19 Musikstücken und Arien aus Meisterwerken von Strauß, Verdi, Nicolai, Tschaikowski, Mozart oder Bernstein steuerte er Interessantes, Hintergründiges, Wissenswertes und Vergnügliches bei. Nie belehrend, sondern immer im Plauderton, sehr zur Freude des Publikums die aktuellen Geschehnisse nicht aussparend – so versprach er eine Reise ohne Quarantäne – und sich gern selbst mal auf den Arm nehmend. Ein Wicklein in Höchstform.

Mit seinem ausdrucksstarken Bass und seinem Hang zum Komödiantischen gewann der Sänger Ugur Okay schnell die Herzen des Publikums. Quelle: Ronny Ristok

Dies lässt sich zweifellos auch von der Crew sagen, die ihn auf der Reiseroute von Österreich quer durch Europa nach Italien, Ungarn, England sowie Frankreich und später nach Russland, in die Türkei, nach Arabien, China und schließlich die USA begleitete: das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter der Leitung von Thomas Wicklein sowie als singende Reise-Animateure die beiden Sopranistinnen Miriam Zubieta und Julia Gromball, der Tenor Isaac Lee und der Bassist Ugur Okay. Ein ums andere Mal zeigte das Publikum nach ihren Auftritten mit Beifallsstürmen und Bravo-Rufen seine Begeisterung, sei es bei Lees Interpretation von „La donna è mobile“ aus Verdis „Rigoletto“ oder Gromballs Koloraturen bei „Glitter and be gay“ aus Bernsteins „Candide“, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Radetzky-Marsch ist der stimmungsvolle Höhepunkt

Allen, selbstredend auch den Musikerinnen und Musikern, stand die Freude, dieses Konzert überhaupt spielen zu können, ins Gesicht geschrieben. Bereitwillig ließen sich letztere beispielsweise von ihrem Dirigenten zum Singen sowie zu einer rein gezupften ersten Zugabe verleiten. Apropos Zugabe: Kein Neujahrskonzert ohne den Radetzky-Marsch. Er war der stimmungsvolle Höhepunkt von gut zwei Stunden eines überaus kurzweiligen, hochkarätigen und stimmungsvollen Abends – trotz aller Einschränkungen.

Ein dankbares Publikum feierte das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Thomas Wicklein – hier eine Aufnahme aus dem Konzertsaal in Gera – stürmisch. Nicht zuletzt dankbar, ein solches Konzert unter Corona-Bedingungen überhaupt erleben zu können. Quelle: Ronny Ristok

Nun aber führt die Reise das Altenburg-Geraer Theater erst einmal wieder ins Ungewisse. Die in der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung von 50 auf 40 Prozent gestutzte Auslastungsgrenze bedeutete eine weitere Reduzierung der Besucherzahl und machte bei bereits ausverkauften Veranstaltungen kurzfristig zusätzliche Vorstellungen notwendig, so der kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold. Hinzu kam der bedauerliche Wegfall der 9. Sinfonie.

„Die Besucherabteilung hat in den letzten Wochen Großartiges geleistet, musste immer wieder kurzfristig auf neueste Regelungen reagieren“, lobt Arnold. Um ein neuerliches permanentes Nachjustieren zu vermeiden, hat das Theater den Vorverkaufsstart für die Vorstellungen des zweiten Halbjahres verschoben. Statt Mitte Dezember soll er nun am 11. Januar beginnen. Voraussichtlich.

