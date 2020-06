Theater Altenburg-Gera meldet sich mit kleiner Revue aus Corona-Pause zurück

Altenburg

Nach fast vierteljährlicher Abstinenz hatte sogar Petrus genug vom Internet-Ersatz, der keiner ist, und legte den Schalter um auf Sommer. Gerade noch rechtzeitig, damit am Freitagabend die kleine Sommerrevue „Achtung, Grillgefahr!“ als erste von 15 Open-Air-Veranstaltungen des Theaters auf dem Altenburger Festplatz über die Bühne gehen konnte. Die erste Grillparty nach dem Lockdown wurde für Akteure und Publikum ein schmackhafter, ja köstlicher Spaß.

Ein zweites Zelt als Seltsamkeit

Zur Galerie Die Zwangspause hat nicht nur die Theater-Schauspieler zu Höchstleistungen animiert. Auch das Publikum saugte jede Nummer der kleinen Sommerrevue „Achtung, Grillgefahr!“ auf wie Wassertropfen in Wüste.

„Da sind wir wieder. Schön, dass auch Sie wieder da sind“, sagte denn auch Generalintendant Kay Kuntze und freute sich angesichts all derer, die sich diese ungewöhnliche Show nicht entgehen lassen wollten. Platz genommen hatte das Publikum unter Einhaltung der Abstandsregeln auf Klappstühlen vor einer überdachten Bühne links neben dem Theaterzelt, das wegen Corona bis zum 31. August nicht nutzbar ist. Ein kleines Zelt – zum Schutz von Akteuren, Mobilar sowie der teuren Technik – neben dem großen, in das man im Fall eines weniger freundlich gesonnenen Wettergotts nicht einmal ausweichen darf. Für Kuntze eine weitere Seltsamkeit, der an Seltsamkeiten aktuell wahrlich nicht armen Zeit.

Schauspieler lassen die Sau raus

Generalintendant Kay Kuntze begrüßt die Zuschauer, die die Abstandsregeln einhalten. Quelle: Mario Jahn

Was ein glänzend aufgelegtes Schauspielensemble freilich nicht hinderte zu zeigen, wie sehr es diesem Wiederbeginn entgegengefiebert hat. Rebecca Halm, Mechthild Scrobanita, Johannes Emmrich, Mario Radosin, Markus Lingstädt und Sebastian Schlicht sowie Kai Wefer vom Musiktheaterensemble konnten ihrem Affen endlich mal wieder so richtig Zucker geben. Oder, wenn’s erlaubt ist: Sie ließen mit Songs rund ums Grillen und allem anderen, was die heiße Jahreszeit so schön macht, sowie den aktuell dabei zu beachtenden Regeln mal so richtig die Sau raus.

Mit „Ick hab die Schürze um, ick dreh die Würschte rum. Ick bin der Bernd und steh’ am Grill“, einem Lied der Berliner Band „Hasenscheisse“, brachte Markus Lingstädt die Zuschauer sofort auf Betriebstemperatur – und den echten Grill am Bühnenrand gleich mit. Von da an ging es Schlag auf Schlag, Schlager auf Schlager, Lied auf Lied.

Mehr als ein reines Nummernprogramm

Kleine Sommerrevue mit Abstand: Bei dem Programm namens „Achtung, Grillgefahr!“ ging es neben dem Theaterzelt in Altenburg heiß her. Quelle: Ellen Paul

Schauspieler, die bemerkenswert gut singen können, und ein Sänger, der an einem Theater logischerweise auch schauspielern kann, waren der Garant, dass die Revue deutlich über die ein reines Nummernprogramm hinausging. Radosin mit seiner Rocky-Horror-Show-Nummer „Sweet Transvestite“, das von allen gemeinsam zelebrierte Potpourri-Besäufnis „Zehn kleine Jägermeister“ oder der Versuch, dem Mann am Klavier – Olav Kröger, der auch die musikalische Leitung hat – bei Einhaltung des Mindestabstands ein Bier zu geben, seien einige Beispiele dafür.

Der Prinzen-Song „Küssen verboten“ spielte ebenso auf Corona an wie „Der Onkel Doktor hat gesagt“ von Peter Igelhoff. Zu hören waren Lieder von Gerhard Gundermann, Marlene Dietrich, Andreas Holm oder Otto Waalkes, bevor mit „Always Look On The Bright Side Of Life“ der umjubelte Schlusspunkt gesetzt wurde. Ohne die Wiederholung des DDR-Klassikers „Heißer Sommer“ als erklatschte Zugabe kam die Crew, die von Musikern des Philharmonischen Orchesters hervorragend begleitet wurde, natürlich nicht von der Bühne.

Strenge Corona-Regeln

Das noch gesperrte Theaterzelt bietet wenigstens etwas Schatten. Quelle: Mario Jahn

Einen weiteren Nachschlag gab’s nicht, denn die Corona-Regeln sind streng: 70 Minuten, keine Pause und keine Gastronomie. Da lief so manchem Zuschauer beim Ploppen der Bügelflasche und angesichts der Grillwürstchen vertilgenden Schauspieler das Wasser im Mund zusammen.

Weitere Vorstellungen: 20.6., 19.30 Uhr; 28.6., 15 Uhr; 2.7., 19.30 Uhr. Tickets gibt es zu den Sonderöffnungszeiten der Theaterkasse in Altenburg, Markt 10, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, telefonisch dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter 03447 585161 oder 0365 8279105 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Die Kasse vor Ort öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn.

