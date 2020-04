Theater Altenburg Gera schließt den Vorhang bis zum 31. August

Altenburg

An Theater ist in dieser Spielzeit nicht mehr zu denken. Der Altenburg-Geraer Kulturbetrieb reagiert auf die Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus vom 18. April und die damit einhergegangene Veranlassung durch den Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff und verlängert die Zwangspause bis zum 31. August. Das teilte das Theater Altenburg Gera am Montag mit. Alle bis zum Spielzeitende am 19. Juli geplanten Veranstaltungen seien damit abgesagt.

Der Umgang mit Eintrittskarten zu entfallenden Vorstellungen werde wie gehabt fortgesetzt. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit zum Umtausch in einen Gutschein oder zum Spenden des Betrags.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von OVZ