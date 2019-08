Altenburg/Gera

Die neue Spielzeit steht in den Startlöchern. Und auch wenn die beiden Galas am Freitag und am Sonntag bereits ausverkauft sind, hat jeder Interessierte ausreichend Möglichkeiten, die neue Spielstätte, das Theaterzelt, zu besuchen, denn es geht danach Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Sonntag, den 8. September erlebt das Musical „Cabaret“ seine Premiere – und viele weitere Inszenierungen folgen (siehe Kasten unten).

Premiere auf dem großen Festplatz

Zum Beginn der neuen Spielzeit begrüßt das Theater Altenburg Gera sein Publikum traditionell mit einer abwechslungsreichen Gala, in deren Programm Ausschnitte aus den bevorstehenden Premieren präsentiert werden. Dazu wird am Freitag um 19.30 Uhr in den Konzertsaal des Geraer Theaters und am Sonntag, den 1. September, um 18 Uhr ins Theaterzelt Altenburg eingeladen.

Somit ist die Veranstaltung zugleich die Einweihung der neuen Spielstätte im frisch errichteten Theaterzelt auf dem großen Festplatz in Altenburg (Teichpromenade 36). Hier werden während der umfangreichen Sanierung des Theatergebäudes Vorstellungen aller fünf Sparten zu sehen sein.

Von „Cabaret“ bis „Spamalot“

Eine Vorschau auf die neue Saison geben in der Eröffnungsgala Ausschnitte aus den Musicals „Cabaret“ und „Monty Python’s Spamalot“, aus den Opern „Eugen Onegin“, „Ein Maskenball“ und „Der Wildschütz“ sowie der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ und der Collage „Geliebtes Klärchen“. Das Schauspielensemble präsentiert sich außerdem mit Szenen aus „Clowns“, „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ und „Der Religionslehrer“. Das Thüringer Staatsballett zeigt eine Choreografie aus „Forever Lennon“ und die Puppenspieler werden mit einem Beitrag aus „Die kleine Hexe“ Magie auf die Bühne bringen. Sogar einen Vorgeschmack auf die Revue „Kriminal-Tango“, die im Rahmen des Geraer Theaterballs 2020 und auch im Theaterzelt Altenburg zu sehen ist, wird gezeigt.

Alle Sparten vertreten

Als Moderatoren führen in gewohnt charmanter Weise Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin durch den Abend. Sie werden auch die neuen Ensemblemitglieder begrüßen und vorstellen.

Am Programm beteiligt sind das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera, der Opernchor des Theaters Altenburg Gera, das Thüringer Staatsballett sowie Solisten des Musiktheater-, Schauspiel-, Ballett- und Puppentheaterensembles. Am Dirigentenpult wechseln sich Generalmusikdirektor Laurent Wagner, Thomas Wicklein und Olav Kröger ab.

Von OVZ