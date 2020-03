Theater-Oskars: Goldjungs warten in Altenburg und Gera auf Gewinner

Altenburg/Gera

In Los Angeles sind sie in diesem Jahr längst vergeben, die begehrten Oscars. Doch in Ostthüringen harren die kleinen, güldenen Jungs noch ungraviert im dunklen Kämmerlein auf den großen Moment. Denn für das Theater Altenburg-Gera läuft gerade erst die Abstimmung. Doch nicht hinter verschlossenen Türen wie beim großen Vorbild, sondern öffentlich. Denn erneut darf das Publikum über die Vergabe der Theater-Oskars entscheiden. Die DIN-A-5-Zettel mit den Nominierten liegen in Altenburg und Gera aus, und noch bis zum 13. März besteht die Gelegenheit, die Kreuze bei seinen Favoriten zu machen. Am 1. Mai werden die Goldjungs dann an die Sieger überreicht.

Organisiert wird das Ganze erneut von den Theatervereinen beider Städte. Die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera hatte nach der Wende diesen Publikumspreis kreiert, seit 2003 ist es eine Gemeinschaftsaktion mit der Vereinigung der Theaterfreunde für Altenburg und Umkreis.

Inszenierungen müssen in beiden Häusern laufen

Gemeinsam wurde daher auch diesmal die Liste der Nominierten zusammengestellt. „Die Schwierigkeit ist dabei immer, dass die Inszenierungen in beiden Häusern gelaufen sein müssen“, so die Vorsitzende des Geraer Theatervereins, Helga Klinger. „Bestenfalls eigentlich in der aktuellen Spielzeit. Aber das klappt nicht immer.“ Insgesamt gibt es vier Kategorien mit drei beziehungsweise vier nominierten Künstlern: Musiktheater, Sprechtheater, Ballett und Orchester. In der fünften Kategorie, der Königsdisziplin, wird nach der beliebtesten Inszenierung gesucht. Darunter fällt einmal mehr auch ein Philharmonisches Konzert, da es in Gera zusätzlich einen eigenständigen Orchesterverein gibt.

Die Gala zur Preisvergabe wird eigentlich im jährlichen Wechsel ausgerichtet, doch durch die aktuelle Schließung des Altenburger Hauses findet sie 2020 erneut in Gera statt. Und das unter etwas veränderten Modalitäten. Weil vor allem in der Skatstadt die Veranstaltung in den zurückliegenden Jahren unter mangelndem Besucherinteresse litt, hatte die Theaterleitung eine Veränderung angeregt. Schließlich wird dafür vom Haus unter Einbeziehung der Nominierten ein Extra-Programm kreiert. Und das sollte auch ein entsprechendes Publikum finden.

Gala wird an Tag der offenen Tür gekoppelt

„Und so haben wir uns deshalb gemeinsam mit der Theaterleitung entschieden, die Gala diesmal an den Tag der offenen Tür zu koppeln und den Besuch der Veranstaltung kostenfrei zu machen“, erklärt Helga Klinger. So werde am 1. Mai zum Abschluss des Tages um 15 Uhr ins Große Haus in Gera geladen. Erst an diesem Tag kann man dafür an der Theaterkasse die kostenfreien Tickets erwerben. „Zum Programm können wir derzeit noch keine Details nennen, weil es noch in der Erarbeitung ist“, so die Geraer Vereinschefin. Doch es werde auf jeden Fall wieder hochkarätig, wenn ein Teil der Nominierten eine Kostprobe seines Könnens gibt. Fest steht indes schon der Moderator: Schauspieldirektor Manuel Kressin.

Beide Vereine würden sich natürlich nicht nur über viele Gala-Besucher, sondern auch über möglichst viele ausgefüllte Stimmzettel freuen. Sie liegen in Altenburg im Theaterzelt und der Vorverkaufskasse in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 sowie in Gera im Parkettfoyer des Großen Hauses und im Besucherservice aus. Abstimmen dürfen alle, nicht nur Vereinsmitglieder. „Aber immer nur ein Kreuz in jeder Kategorie, sonst wäre der Zettel ungültig“, bittet Helga Klinger.

Die Nominierten Musiktheater: Mariam Zubieta, Florian Neubauer und Alejandro Lerrago Schleske Sprechtheater: Michaela Dazian, Nolundi Tschudi, Thorsten Dara und Johannes Emmrich Ballett: Alina Dogodina, Sayo Yosida, Vinicius Leme und John Beitia Fernandez Orchester: Ann-Sophie Kühne, Liane Pinkquart, Maximilian Hörmeyer und Christian Ilg Inszenierung:„Forever Lennon“, „Der Kaiser von Atlantis“, „Cabaret“, „Geliebtes Klärchen“, „Der Vogelhändler“ und das 3. Philharmonische Konzert

Von Ellen Paul