Altenburg

Der Mörder ist immer der Gärtner. Bloß nicht! Denn hätte Reinhard Mey mit seinem Songtext Recht, wäre das Krimi-Genre vermutlich längst ausgestorben. So aber wird weiter munter unfreiwillig dahingeschieden, wie etwa in Agatha Christies nicht tot zu kriegenden Meisterwerk „Die Mausefalle“. Das am längsten laufende Theaterstück der Welt erlebte am Freitagabend seine Altenburger Premiere im Theaterzelt – mit einem Jahr Verspätung und einer Rettung in Not.

Denn eigentlich war die Inszenierung schon bühnenreif, doch der Lockdown machte 2020 nur eine sogenannte Geisterpremiere möglich. Und auch die Neuauflage jetzt stand unter keinem guten Stern. Während die Geraer Premiere noch erfolgreich über die Bühne ging, gab es in Altenburg gleich zwei Ausfälle. So sprangen Bruno Beeke sowie Schauspieldirektor Manuel Kressin höchstselbst für die erkrankten Mario Radosin und Manuel Struffolino ein, mussten innerhalb von 36 Stunden deren Rollen drauf haben und so das Stück retten. Um es vorweg zu nehmen: Sie haben es geschafft. Die Zuschauer hätten die Umbesetzung gar nicht oder vermutlich nur beim Blick ins toll gestaltete Programmheft gemerkt, wären sie nicht explizit darauf hingewiesen worden.

Plötzlich gibt es eine weitere Leiche

Auf geht es also in die englische Provinz, wo Mollie (Marie-Luis Kießling) und Giles Ralston (Manuel Kressin) trotz eines heraufziehenden Schneesturmes in ihrer Pension die allerersten Gäste erwarten. Der wunderliche Architekturstudent Christopher Wren (Johannes Emmrich), die schlagfertige Miss Casewell (Rebecca Halm), die ständig nörgelnde Mrs. Boyle (Mechthild Scrobanita) und der ehemalige Offizier Major Metcalf (Bruno Beeke) beziehen ihre Zimmer. Überraschenderweise stößt noch der mysteriöse Fremde Mr. Paravicini (Thorsten Dara) hinzu. Bald ist das Hotel von der Außenwelt abgeschnitten. Nur Inspektor Trotter (Robert Herrmanns) schlägt sich auf Skiern durch. Er ist mit der Aufklärung eines Londoner Mordes betraut. Plötzlich ist die Telefonleitung gekappt, und es gibt eine weitere Leiche. Nun sitzen alle in der Falle, der „Mausefalle“, denn schnell ist klar: Der Mörder muss einer von ihnen sein.

Weniger wäre mehr gewesen

Regisseur Jörg Steinberg – vielen Altenburgern sicher noch als Mönch Rosenkranz und Ritter Kunz von den Prinzenraub-Festspielen in Erinnerung – verlegt das Geschehen aus der Nachkriegszeit ins Hier und Heute, in den Januar 2022. So beherrschen also Themen wie der Brexit die Gespräche der Gäste, wird bei der Begrüßung aufs Händeschütteln verzichtet, gibt es bereits Mobiltelefone, die bei fehlendem Netz aber wenig nützen. Auch das Outfit der Akteure (Kostüme Susanne Füller) ist zeitgemäß. Weiter hat sich Steinberg aber doch nicht von der weltberühmten Vorlage entfernt. Um das nostalgische Ambiente erhalten zu können, frönt das Ehepaar Ralston bei der Einrichtung halt dem viktorianischen Chic. Fred Pommerehns Bühnenbild wirkt entsprechend detailverliebt und aufwendig, allerdings versperren die großen Säulen wiederholt die Sicht auf einzelne Akteure. Hier wäre vermutlich weniger mehr gewesen.

Erhalten hat Steinberg, der ab und an übrigens als Radiostimme zu hören ist, auch die skurrilen Typen. Sie geben den Zuschauern so manches Rätsel über ihre Identität und Herkunft auf. Mit sichtlichem Spielvergnügen bieten die acht Schauspielerinnen und Schauspieler eine überaus solide Ensembleleistung, vom Publikum am Schluss mit langem, herzlichem Beifall und Trampeln honoriert.

Wer war der Möder?

Tja, und wer war denn nun der Mörder? Es gehört seit der Londoner Premiere 1952 zum ungeschriebenen Gesetz des Stücks, seine Identität nicht zu verraten. Schließlich soll in den nachfolgenden Aufführungen die Spannung weiter knistern, wenn das englische Kinderlied „Drei blinde Mäuse“, gesungen von Ella Struffolino, erklingt und Unheil verheißt.

Nächste Vorstellungen in Altenburg am 21. November, 18 Uhr, sowie am 18. Dezember, 19.30 Uhr, und am 19. Dezember, 14.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse (Tel. 03447 585160) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Aktuell gilt die 2G-Regel.

Von Ellen Paul