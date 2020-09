Altenburg/Nobitz

Die zwei größten kommunalen Bauprojekte im Altenburger Land werden erheblich teurer als geplant. Dabei geht es um die Sanierung der Bühnenmaschinerie und der Logistik im Theater Altenburg, die sich um 1,7 Millionen und damit auf 13 Millionen Euro erhöht. Dabei steigen die Kosten rasant. Denn erst Mitte August, und damit erst vor fünf Wochen, hatte Landrat Uwe Melzer ( CDU) von einer Erhöhung auf nur 12,6 Millionen Euro berichtet.

Erheblich teurer werden ebenso der Erweiterungsbau und der Abbruch des Hauses 2 in der Grundschule Nobitz, die nunmehr um 400 000 auf 5,3 Millionen Euro steigen. Der Kreistag muss nun in seiner Sitzung in der kommenden Woche zusätzliche Gelder von zunächst 1,4 Millionen Euro für beide Vorhaben bewilligen, um den Baufortschritt nicht zu gefährden.

Allgemeine Kostensteigerung am Bau

Laut Begründung des Landratsamtes ist dies vor allem mit allgemein gestiegenen Kosten am Bau begründet. Beispielhaft steht dafür der Rohbau am Theater. Dafür hatte der Architekt ursprünglich 890 000 Euro berechnet, ein Betrag, der sich bereits bei der ersten Ausschreibung als völlig illusorisch erwies. Erst als in einer zweiten Ausschreibung kleinere Lose offeriert wurden, konnten die Leistung für zumindest für 1,4 Millionen Euro vergeben werden, wurde also dennoch um mehr als eine halbe Million Euro teurer.

Hinzu kamen weitere nötige Maßnahmen, die sich erst nach Baubeginn herausstellten, wie für die Sicherung des Orchestergrabens, wegen ungenügender Fundamente und Mängel am Tragwerk, die die Ertüchtigung oder den Austausch der Dachstahlkonstruktion nötig machten. Die Kosten für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro erhöhten sich wegen gestiegener Materialpreise um rund 585 000 Euro. 243 000 Euro mehr kosten nun auch die Freianlagen, weil laut Altenburger Vorschriften Natursteinpflaster verlegt werden muss.

Theater-Sanierung wirft alle Pläne über den Haufen

Jene nun veranschlagten 13 Millionen Euro liegen damit 2,4 Millionen über dem Betrag, von dem bei der Finanzierungsvereinbarung zwischen Landkreis und Land vor zwei Jahren die Rede war.

Das Landratsamt hegt nun die Hoffnung, dass die Landesregierung einen Teil der Mehrkosten bezahlt und hat darüber bereits Gespräche aufgenommen. Dass Erfurt helfen könnte, darauf deutet eine Äußerung von Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), der sich Mitte August bei einem Besuch auf der Baustelle umgesehen und sich dafür ausgesprochen hatte, das Vorhaben wegen steigender Kosten nicht abzubrechen. Wichtig sei, dass ein solcher Bau abgeschlossen wird, hatte Hoff betont.

Benjamin-Immanuel Hoff (2.v.r.) hatte mit Landrat Uwe Melzer (l.) im August die Theater-Baustelle besucht. Quelle: Mario Jahn

Ähnlich verhält es sich mit der Grundschule Nobitz, bei der das Landratsamt auf eine höhere Zuwendung vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hofft. Mehrkosten von rund 400 000 Euro entstanden, weil die Angebote der Bauhauptgewerke, Fassadenbekleidung, Dachdecker und Dachklempner höher als erwartet waren. Während des Teilabbruches des nördlichen Gebäudeteiles des Hauses 3 mussten Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro komplett zurückgebaut werden, heißt es in einem Papier des Landratsamtes.

Der Erweiterungsbau der Grundschule Nobitz. Quelle: Mario Jahn

Die Planung sah vor, Anlagen und Anlagenteile zur vorübergehenden Versorgung der Häuser 1 und 2 zu erhalten. Dies erwies sich als unmöglich, weshalb eine Heizungsanlage im Haus 1 installiert wurde. Mehrkosten entstanden außerdem, weil wegen der Corona-Krise aller Klassenräume mit Handwaschbecken einschließlich der Installationsleitungen ausgestattet werden mussten, inklusive Durchlauferhitzern. Auch das Sicherheitskonzept sei angepasst und durch eine Einbruchmeldeanlage, Türsprechanlage und zusätzliche Außenbeleuchtung ergänzt worden, hieß es. Kommentar Seite 13

Von Jens Rosenkranz