Mit dem Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ ist das Theater Altenburg-Gera nach sieben Monaten Zwangspause lautstark wieder in den Spielbetrieb gestartet. In der Titelrolle als Drag-Queen brilliert Schauspieler Manuel Struffolino. Auf das angekündigte offene Theaterzelt wurde allerdings verzichtet.