Theaterleute machen Mut

Aufstehen, arbeiten, Kinder bespaßen, Abendessen, einschlafen – und das alles möglichst in den eigenen vier Wänden: So dürfte der Alltag vieler Menschen auch im Altenburger Land in Zeiten der Krise aussehen. Da fällt es manchmal schwer zu verhindern, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Wie gut ist es da, wenn man eine – egal wie kurze – Ablenkung findet. Und wenn man dabei auch noch sieht, dass es anderen Menschen eigentlich ziemlich genau so wie einem selbst geht, ist es umso besser.

Denen geht’s auch nicht anders

Das Ensemble und die Mitarbeiter des Theaters Altenburg Gera gehen hier mit gutem Beispiel voran. Während der Proben- und Vorstellungsbetrieb ruht, lassen die Macher ihre Kreativität auf andere Weise arbeiten – und nehmen ihr Publikum dabei einfach mit. Dieses erhält dabei ganz neue Einblicke in das Leben der altbekannten und über die Zeit liebgewonnenen Gesichter, die man sonst nur auf der Bühne erleben kann. Wenn gestandene Schauspielerinnen wie Michaela Dazian statt in feinstem Zwirn in gewagtem Frottee-Oberteil in die Kamera blicken oder Puppenspielerin Lys Schubert auf dem eigenen Balkon zu Hochform aufläuft, ist man zu gleichen Teilen bestens unterhalten und auch ein Stück weit gerührt. Sieh an: Denen geht’s eigentlich auch nicht so anders als mir.

Ein verdammt gutes Gefühl

So ein Projekt bietet nicht nur Kurzweil und eine kurze Flucht vom Alltag, so ein Projekt macht auch Mut. Dass eben doch nicht alles so düster und grau ist, wie es an allen Ecken scheint. Sondern sich selbst in diesen Zeiten die Hoffnung durchsetzt. Wir sind in der Krise eben doch alle vereint – selbst wenn uns im Moment noch ein Bildschirm trennt. Und diese Zusammengehörigkeit – das ist ein verdammt gutes Gefühl.

Von Bastian Fischer