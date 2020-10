Theateroskars: Altenburg-Geraer Goldjungs mit Verspätung übergeben

Gera/Altenburg

Mit fast einem halbem Jahr Verspätung ist es am Sonnabend doch noch gelungen, die kleinen güldenen Statuen an die Frau beziehungsweise den Mann zu bringen. Gemeint sind die Theater-Oskars, mit denen die Theatervereine von Altenburg und Gera seit vielen Jahren die Publikumsfavoriten der zu Ende gehenden Spielzeit ehren.

Wenn schon die Veranstaltung der notwendigen Abstandsregeln wegen im großen Konzertsaal in Gera und nicht in der deutlich heimeligeren Bühne am Park stattfinden konnte und die Tickets bis auf wenige Restkarten diesmal fast ausschließlich den Vereinsmitgliedern vorbehalten blieben – der würdige Rahmen mit einem von Künstlern des Hauses gestalteten Programm sowie den Laudationen für die Preisträger sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. „Und das ist trotz der widrigen Umstände gelungen“, freut sich Helga Klinger, Vorsitzende des Vereins der Theater- und Konzertfreunde Gera, der diesmal als Ausrichter fungierte.

„Forever Lennon“ räumt auch bei Preisen ab

Wer die begehrten Trophäen erhält, entscheiden traditionell Mitglieder der Fördervereine und Theaterbesucher gemeinsam. Knapp 350 Stimmzettel wurden im Februar und März abgegeben. In der Königsklasse, der beliebtesten Inszenierung, heimste erwartungsgemäß das Ballett „Forever Lennon“ den Preis ein. Wenn dieses Stück unter Regie von Ballettdirektorin Silvana Schröder auf dem Programm stand, waren ausverkaufte Häuser garantiert. In der Kategorie Musiktheater ging der Oskar an die Sopranistin Miriam Zubieta, die durch ihre Wandlungsfähigkeit in immer neuen Rollen das Publikum erobert.

Silvana Schröders Ballett „Forever Lennon“ war stets vor vollem Haus zu sehen. Quelle: Ronny Ristok

Unvergessliche Königin

Siegerin im Schauspiel wurde Michaela Dazian, die besonders in komischen Rollen ihr Talent unter Beweis stellt und in Altenburg als Königin im 2019er Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“ wohl unvergessen bleibt. Aus dem Thüringer Staatsballett wurde Alina Dogodina geehrt sowie in der Sparte Orchester – verliehen unter Mitwirkung des Vereins der Orchesterfreunde Gera – die Harfenistin Liane Pinquart.

Michaela Dazian (r.) wird als böse Königin in „Schneewittchen“ noch lange in Erinnerung bleiben. Quelle: Ronny Ristok

Gleich drei Ehren-Preise

Die Jury hatte außerdem entschieden, zusätzlich drei weitere Oskars zu vergeben: einen für die Ensembleleistung im stets ausverkauften Theaterspektakel „Titanic“, einen für die Opernproduktion „Die Passagierin“ sowie einen Ehren-Oskar für das Team der Bühnentechnik, das zusätzlich zum normalen Spielbetrieb 2019 die Inbetriebnahme des Theaterzelts in Altenburg ermöglichte.

Das Theaterspektakel „Titanic“ räumte einen Ehrenpreis ab. Quelle: Mario Jahn

Theaterverein wird selbst ausgezeichnet

Doch damit war mit der Verleihung der kleinen goldenen Statuen noch immer nicht Schluss. Generalintendant Kay Kuntze überreichte dem völlig überraschten Geraer Theaterverein anlässlich seines 30-jährigen Bestehens seinerseits einen Oskar. Als Zeichen der Verbundenheit und aus Dankbarkeit für das enorme, ehrenamtliche Engagement.

So wurden auf der nunmehr 27. Verleihung der Theater-Oskars zum ersten Mal die Ideengeber selbst geehrt, denn der Geraer Verein hatte diese Tradition 1994 ins Leben gerufen. Seit 2003 ist es eine Gemeinschaftsaktion mit den Skatstädtern. Geplant war die Verleihung schon am 1. Mai zum Tag der offenen Tür im Theater Gera, doch beides fiel Corona ebenso zum Opfer wie die große Jubiläumsfeier der Geraer. „Deshalb haben wir sehr darum gekämpft, wenigstens die Oskar-Verleihung doch noch durchführen zu können, schließlich ist es eine unserer wichtigsten Veranstaltungen“, so Helga Klinger.

Kommendes Jahr gibt’s keine Oskars

Allerdings werden zu den bislang 195 verliehenen Oskars 2021 keine neuen hinzukommen. „Wir müssen notgedrungen zum ersten Mal pausieren, denn der Corona-Spielplan lässt eine solche Bewertung einfach nicht zu“, bedauert die Geraer Vereinschefin. „So leid es uns tut, aber das macht einfach keinen Sinn“, pflichtet die Vorsitzende des Altenburger Theatervereins, Barbara Grubitzsch, bei. Die Skatstädter wären in dieser Spielzeit Organisator und Gastgeber der Verleihung.

Die Gewinner und Platzierten Inszenierung: 1. Forever Lennon, 2. Cabaret, 3. Geliebtes Klärchen Musiktheater: 1. Miriam Zubieta, 2. Florian Neubauer, 3. Alejandro Lárraga Schleske Sprechtheater: 1. Michaela Dazian, 2. Nolundi Tschudi, 3. Thorsten Dara Ballett: Alina Dogodina, 2. John Beitia Fernandez, 3. Sayo Yosida Orchester: 1. Liane Pinkquart, 2. Ann-Sophie Kühne, 3. Maximilian Hörmeyer Ehren-Oskars: Theater-Spektakel „Titanic“, Oper „Die Passagierin“, Team der Bühnentechnik

