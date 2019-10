Theaterplatz: Altenburger Grundstücksverkauf an den Kreis ist bedenklich

In einer Serie zur Landtagswahl stellt die OVZ alle Direktkandidaten aus dem Altenburger Land vor. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kernthemen, die im Landkreis besonders bewegen: Schulen, Sicherheit, Finanzen. Die selbstständige Yogalehrerin Ursula Krause, tritt im Wahlkreis 44 an, setzt auf Meditation, Menschlichkeit und eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen jetzt und in Zukunft.