Altenburg

Am 3. Oktober haben sich die Mitglieder der Schauspielsparte des Theaters Altenburg Gera für eine ganz besondere Aktion zusammengefunden: Sie griffen zu Schippe und Gießkanne, um gemeinsam einen Baum zu pflanzen. Wie das Theater mitteilte, ist die Aktion ist Teil der Initiative „Einheitsbuddeln“, die von der Staatskanzlei Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde und 2019 zum ersten Mal bundesweit stattfindet.

Laubbaum-Pflanzungen in ganz Deutschland

Grundidee ist, diesem üblicherweise ungenutzten Feiertag eine nachhaltige Bedeutung zu verleihen, indem in ganz Deutschland Menschen dazu animiert werden, einen Laubbaum zu pflanzen. So sollen neue Traditionen geschaffen und gleichzeitig etwas für die Umwelt getan werden. Die Altenburger Aktion wurde von Nathalie Kuhnert initiiert, die in dieser Spielzeit ihren Bundesfreiwilligendienst in der Schauspieldramaturgie des Theaters absolviert. „Ich dachte sofort: Warum diskutieren die Leute immer so lange, was man gegen den Klimawandel unternehmen kann, wenn das Ganze so einfach ist?“, begründete sie ihr Engagement. Ein Baum, der 100 Jahre steht, nehme in dieser Zeit drei Tonnen Kohlendioxid auf – so viel, wie ein Mensch in einem Quartal erzeuge. Aufforstung sei dadurch eines der effektivsten Mittel gegen den Klimawandel überhaupt. Kurzerhand überzeugte Kuhnert mit diesen schlagkräftigen Argumenten ihre Kollegen, die das Projekt mit Spenden aus dem Ensemble finanzierten.

Gemeinsam wurde Herr Käthe in den Pflanzkübel gesetzt. Quelle: Catharina Jacobi

Da sich Äpfel thematisch durch den aktuellen Spielplan ziehen und dort prominente Rollen übernehmen – Theresia Walsers Komödie „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ feiert am 17. November im Theaterzelt Premiere, das Weihnachtsmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ folgt am 1. Dezember – hat sich das Ensemble für einen Apfelbaum entschieden. Auch das bekannte Zitat Martin Luthers „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, das angesichts der globalen Erwärmung heute aktueller ist denn je, spielte bei der Wahl eine Rolle. So wurde der Schauspielbaum in Anlehnung an Luthers Spitznamen für seine Ehefrau Katharina von Bora „Herr Käthe“ getauft. Gleichzeitig passt der Name zu denen der Protagonistinnen von Walsers Stück – den Diktatorengattinnen Frau Margot, Frau Imelda und Frau Leila.

Noch kein endgültiger Platz für Herrn Käthe

Vorerst zieht Herr Käthe samt Pflanzkübel in den Innenhof des Theaters. Aufgrund der Renovierungsarbeiten und des langfristig angelegten Bepflanzungsplans der Stadt habe sich noch kein passendes Domizil für den jungen Apfelbaum ergeben. „Wir hoffen, noch vor Ende der Spielzeit ein geeignetes Zuhause zu finden“, erklärt Nathalie Kuhnert. Bis dahin seien Herrn Käthes Wachstumserfolge über die Facebook-Seite des Schauspiels Altenburg Gera mitzuverfolgen.

Von OVZ