Thomas Hoffmann möchte Chef im Meuselwitzer Rathaus werden

Der gebürtige Altenburger Thomas Hoffmann lebt heute in Meuselwitz. Der 42-Jährige ist ledig und hat keine Kinder. Nach einer Lehre als Maler und Lackierer besuchte er die Meisterschule, leistete anschließend seinen Wehrdienst ab. Nach mehreren Jahren in der Selbstständigkeit war Hoffmann längere Zeit in leitender Tätigkeit im technischen Bereich einer Hausverwaltung tätig, hat zudem Erfahrung als Projektleiter für Ausbau. Inzwischen hat er sich in seinem erlernten Beruf wieder selbstständig gemacht. 2018 trat Hoffmann in die AfD ein, wurde für die Partei 2019 in den Meuselwitzer Stadtrat und in den Kreistag gewählt. Seit 2021 ist er zudem Vorstandsmitglied des Kreisverbands Greiz-Altenburger Land. Neben seiner Tätigkeit als Stadt- und Kreisrat sowie als zweiter stellvertretender Bürgermeister ist Hoffmann zudem Vize-Fraktionschef der AfD im Kreistag sowie beschließendes Mitglied des Bauausschusses.