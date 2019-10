Thomas Rudy will härter gegen Kriminelle durchgreifen

Altenburg

Viel schlechter hätte die AfD nicht in den Landtagswahlkampf starten können. Erst vermasselte Kreistagsfraktionschef Uwe Rückert seine Bewerbung als Direktkandidat für den Wahlkreis 44, dann trat er auch noch aus der AfD aus. „Das ist natürlich ein Rückschlag für uns“, räumt Kreissprecher Thomas Rudy ein, der als Direktkandidat im Wahlkreis 43 antritt. Streit sei kontraproduktiv, man hätte sich gütlich einigen können, mehr miteinandern reden müssen.

Längere U-Haft und Videoüberwachung

Dennoch habe seine Partei ein großes Wählerpotenzial, weil sie auf die Probleme eingehe, die die Menschen bewegen. Eines davon sei die Sicherheit. „Die AfD hat sich stets für eine bessere Ausstattung der Polizei und für mehr Befugnisse eingesetzt“, meint Rudy, der sich für eine Videoüberwachung an sensiblen Plätzen ausspricht. Mehrfach vorbestrafte Täter müssten länger in U-Haft bleiben und nach der Verhaftung nicht gleich wieder auf freien Fuß kommen, um kurz darauf wieder straffällig zu werden. Das treffe auch auf Drogen-Delikte zu. „Hier muss härter durchgegriffen werden“, fordert Rudy, Richter sollten den kompletten Strafrahmen ausschöpfen.

Auch die Polizei müsse die Stellen besetzen können, die ihr zustehen. Um die Beamten zu entlasten, spricht sich der Abgeordnete dafür aus, die Absicherung von Veranstaltungen herunterzufahren. Mehrere Einsatzfahrzeuge für bekanntermaßen friedliche Events bänden personelle Ressourcen, die woanders nötiger seien.

Schulämter wieder an die Kreise koppeln

Beim Thema Lehrermangel macht Rudy sofort klar, dass dieser nicht durch die Schließung von Schulen gelöst werden darf. Stattdessen müssten mehr Lehrer gewonnen werden, vor allem durch eine spürbar bessere Bezahlung, die sich mindestens am Niveau von Sachsen orientieren müsse, wo teils bis 1000 Euro mehr verdient wird als in Thüringen. Es müsse Zulagen für Kollegen im ländlichen Raum geben und die Ausbildung an den Fachhochschulen und Unis müsse sich mehr am Bedarf orientieren.

Rudy spricht sich für die Abschaffung der überregionalen Schulämter aus und dafür, diese Behörde wieder an den Kreis zu koppeln, wie es einst war, um schneller und zielgerichteter auf die Probleme reagieren zu können. Dadurch sei auch endlich Schluss damit, dass Bewerber teils wochenlang auf eine Antwort warten müssten und sich deswegen in anderen Bundesländern umsehen. Um die Anzahl der Lehrer zu erhöhen, schlägt Rudy Kooperationen mit ausländischen Bildungsstätten mit Überkapazitäten vor, wo dann neben der fachlichen Ausbildung das Erlernen der deutschen Sprache gefördert werden könnte.

Extra-Geld für angeschlagene Städte

Ein rigoroses Umsteuern erachtet Rudy auch bei der finanziellen Ausstattung der Kommunen für nötig. Die Schlüsselzuweisungen müssten um mindestens 20 Prozent erhöht werden. Angeschlagene Städte, so wie beispielsweise Meuselwitz, bräuchten eine Extra-Förderung. Rudy sieht hier nicht den Gleichheitsgrundsatz verletzt, da auch völlig verarmte Bundesländer wie Berlin üppige Gelder aus dem Länderfinanzausgleich erhielten.

Dass die betreffenden Gemeinden vor solchen Finanzhilfen zunächst alle Steuern und Abgaben erhöhen müssen und auf freiwillige Leistungen verzichten, hält der Kandidat für den falschen Weg. Das würde zur Abwanderung der Leute führen. Als Gegenfinanzierung spricht sich Rudy für die Zusammenlegung von Ministerien und Landesämtern und für ein kleineren Landtag aus. „Das Land wirft zu viel Geld raus“. Das gelte auch für die Bedarfszuweisungen an die Kirchen.

Ob die AfD mit seinen Vorschlägen zum Zug kommt, hält Rudy für unwahrscheinlich. „Zu 99 Prozent landen wir wieder in der Opposition.“ Es sei denn, die CDU schmiert ab, Landeschef Mike Mohring wird entmachtet und die Union koaliert doch noch mit der AfD.

Steckbrief Name: Thomas Rudy Alter: 60 Familienstand: geschieden, eine Tochter Wohnort: Gößnitz erlernter Beruf: Restaurantfachmann, Konditor, Koch Tätigkeit: Landtagsabgeordneter, Immobilienvermieter

Von Jens Rosenkranz