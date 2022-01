Thüringen-Rundfahrt der Frauen endet 2022 wieder in Altenburg

Altenburg

Gute Neuigkeiten für die Skatstadt: Die Schlussetappe der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt der Frauen findet wieder in Altenburg statt. Die „Lotto Thüringen Ladies Tour“ gilt international als einer der wichtigsten Wettbewerbe im Frauenradsport.

Schon einige Male fand die Tour hier ihr Ende, erinnert sich die ehemalige Radrennfahrerin Vera Hohlfeld. Das letzte Mal im Jahr 2019. Ein Jahr später musste das Rennen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 war die Schlussetappe in Schmölln. Nach einer Vereinbarung der beiden Kommunen sollen Schmölln und Altenburg abwechselnd Etappenort werden. Die genaue Route und die weiteren Etappen werden aktuell noch nicht bekannt gegeben. Vera Hohlfeld, die das Event als Renndirektorin veranstaltet, verrät nur, dass 17 Teams antreten werden.

Die ehemalige Rennradfahrerin Vera Hohlfeld veranstaltet die „Lotto Thüringen Ladies Tour“ in Thüringen. Quelle: Mario Jahn

Vier Mal Gold in Tokio

„Der Frauenradsport boomt“, so Hohlfeld. Sie betont, dass der Sport vor allem in ihrer Heimat Thüringen einen besonderen Stellenwert habe. Durch den vierfachen Sieg bei den olympischen Spielen in Tokio sei dem Frauenradsport mehr Aufmerksamkeit zuteil geworden. „Die vier Siegerinnen haben sich ihre Hochform auch bei der Thüringen-Rundfahrt geholt“, fügt sie stolz hinzu.

Schlussetappe am 29. Mai

Am 24. Mai soll es losgehen, Ziel ist am 29. Mai schließlich der Altenburger Markt. Zwar sei ein so großes Event in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung, doch Hohlfeld ist optimistisch. „Letztes Jahr hatten wir 30 Seiten Hygienekonzept und alle haben sich getestet – und das hat alles geklappt.“

Tino Scharschmidt von der Wirtschaftsförderung betont, dass die Streckenführung in Altenburg durchaus anspruchsvoll sei. Bei der Planung müssten geplante Baustellen berücksichtigt werden. Ein Highlight für die Skatstadt sei außerdem die Live-Übertragung des Rennens im Fernsehen.

Von Yvonne Schmidt