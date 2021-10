Thüringen lässt Altenburg bei Fluthilfe hängen: So will Stadt Hochwassergefahr künftig eindämmen

Altenburg

Die Stadt Altenburg fühlt sich vom Land Thüringen in Sachen Hochwasser-Schäden hängen gelassen. „Es gibt bisher noch keine Informationen zu Hilfen für die Folgen des Starkniederschlags Anfang Juni“, sagte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) zur jüngsten Stadtratssitzung verärgert. Damit hängt man auch gut vier Monate nach dem heftigen Unwetter mit Mengen von über 100 Litern je Quadratmeter binnen weniger Stunden weiter in der Luft. Bisher hat die Stadt die Schäden von über 370 000 Euro an ihren Straßen, Wegen und Gebäuden selbst bezahlt.

„Wir werden sehen, ob wir darauf alleine sitzen bleiben, weil die Landtagswahl doch nicht stattfindet, oder ob noch etwas passiert“, fügte das 44-jährige Stadtoberhaupt bedient hinzu. Unter dem Eindruck massiver Schäden in mehreren Regionen Thüringens wollte die Landesregierung zeitnah über mögliche Finanzhilfen für betroffene Kommunen beraten. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte mit Blick auf die sich häufenden Unwetter und deren Kosten gar einen Klimafonds ins Spiel gebracht.

Anwohner gibt Stadt Mitschuld für Überflutung

Der Rasephaser Stefan Petzold gibt der Stadt Altenburg eine Mitschuld an dem Hochwasser Anfang Juni. Quelle: Mario Jahn

Unterdessen hat der vom Juni-Unwetter stark betroffene Altenburger Stefan Petzold schwere Vorwürfe gegen die Stadt und den Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) erhoben. „Man könnte depressiv werden“, sagte der Eigentümer aus dem Stadtteil Rasephas, wo die Wassermassen reihenweise Grundstücke und Häuser geflutet und teils immense Schäden verursacht hatten. „Wenn die Abwasserproblematik bei einer Überlastung des Kanalsystems nicht wäre, wäre das Wasser nicht in die Rasephaser Wohnzimmer gelaufen.“

Damit meint der Ruheständler, dass in Rasephas und andernorts bei Starkregen verdünntes Schmutzwasser mittels Überläufen in die Blaue Flut geleitet wird, um die Leitungen zu entlasten. Seiner Ansicht nach führt das nicht nur regelmäßig zu Überschwemmungen, sondern auch zu einer Infektionsgefahr, die amtlich bestätigt wurde. „Bei Corona ist die Verletzung des Infektionsschutzes strafbewährt, aber hier machen sie nichts“, wettert Petzold, der seit Jahren das aus seiner Sicht technisch nicht ausgereifte Abwassersystem kritisiert, durch das regelmäßig Fäkalien, Kondome, Tampons und Co. angeschwemmt werden.

Waba-Chef Wenzel weist Vorwurf zurück

Martin Wenzel weist die Vorwürfe aus Rasephas zurück und erklärt, was der Waba künftig unternimmt. Quelle: Jens Rosenkranz

Dem Vorwurf widerspricht Martin Wenzel jedoch vehement. „Diesmal war die Einleitung in Rasephas nicht ursächlich für das Hochwasser, auch nicht mitursächlich“, sagte der Waba-Chef. Stattdessen verwies er auf die enormen Regenmengen und bezifferte die kritische Größe, ab der das Kanalsystem überlastet ist, auf 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. „Das System ist nicht marode.“ Man könne es aus Kostengründen auch nicht auf viel größere Mengen auslegen.

Aufwand und Kosten sind letztlich auch die Gründe, warum sich Altenburg von einem kompletten Trennsystem, bei dem Abwasser unabhängig von Regen abgeleitet wird, verabschiedet habe, so Wenzel weiter. Sonst müsste man etwa den ganzen Markt aufreißen. Weil das nicht gehe, setze man auf „ein qualifiziertes Mischsystem“, bei dem – Stand 2020 – in 37 Prozent der Leitungen Ab- und Regenwasser getrennt fließen. 1990 seien es zehn Prozent gewesen, vor zehn Jahren 29 Prozent. Tendenz: weiter steigend. So machen die Investitionen für Trennleitungen inzwischen mehr als drei Viertel vom Gesamtvolumen aus.

Weiterer Ausbau des Trennsystems

Ein Schließen des Regenüberlaufs in Rasephas, wie es Petzold fordert, sei auch keine Lösung, erklärte Wenzel. Denn das hätte „zur Folge, dass die Kanalisation eher ein- und überstaut. Anfallendes Niederschlagswasser läuft dann eher beziehungsweise in größerem Maß oberflächlich ins Gewässer ab.“ Allerdings würde dadurch zumindest die Konzentration von Fäkalien gemindert, die in die Blaue Flut gelangen.

Starkregen flutete in Altenburg Anfang Juni zahlreiche Straßen und Keller. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Dieses Ziel verfolgt der Waba auch mit dem Bau weiterer Trennleitungen. Ähnlich wie derzeit in der Kauerndorfer Allee/Rasephaser Straße und zuvor bereits in den Altenburger Ortsteilen und durch die Druckleitung vom Schlachthof zur Kläranlage will man als nächstes den Umbau in Nord und am Deutschen Bach vorantreiben. „Wenn wir die Möglichkeit schaffen, das Abwasser vorher abzuleiten, kommt auch weniger in Rasephas an“, erklärt Wenzel den Sinn des Vorhabens. „Das wird die Situation verbessern, aber Wunder sind auch dadurch nicht zu erwarten.“

Hochwasserschutzkonzept verschiebt sich auf 2022

Kurzfristig kann die Stadt gegen die Hochwassergefahr aber nichts machen. „Wenn es morgen wieder so regnet, gibt es das gleiche Schadensbild“, sagte OB Neumann. Man könne Schäden derzeit nur minimieren, indem „Eigentümer so bauen, dass kein Wasser reinläuft“. Denn um die Regenmengen von Anfang Juni zurückzuhalten, „müsste man ein Becken bauen, dass 50 Meter hoch, 50 Meter lang und 50 Meter breit ist“. Mittelfristig gehe es nur über ein Hochwasserschutzkonzept, mit Auslaufzonen, natürlicheren Bachläufen, einer baulichen Rückentwicklung in gefährdeten Gebieten und dort nicht weiterzubauen. Allerdings verschiebt sich das seit 2017 mehrfach angekündigte Konzept coronabedingt erneut und wird wohl erst im Laufe des nächsten Jahres fertig.

Von Thomas Haegeler