Thüringen macht den Weg frei: Wann und wie öffnen die Bibliotheken im Altenburger Land?

Altenburg

Seit diesem Montag dürfen die Bibliotheken im Altenburger Land wieder öffnen. Welche unterschiedlichen Konzepte haben die Büchereien und was halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Lage?

Eingeschränkter Normalbetrieb in Altenburg

Die Stadtbibliothek Altenburg öffnet ab Dienstag wieder zu den gewöhnten Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr. Wer die Einrichtung betreten will, muss eine Maske tragen und sich einen von 20 Körben nehmen. Mit dieser Maßnahme setze man die geltenden Abstandsverordnungen um, so Bibliotheksleiterin Christina Hantke-Ziese. Denn maximal 20 Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich gleichzeitig im Bibliotheksgebäude aufhalten. Der Aufenthalt im Inneren ist zudem nur zum gezielten Ausleihen von Medien gedacht, nicht zum Stöbern.

Erweiterte Fenster-Öffnungszeiten in Schmölln

Im Vergleich zu Altenburg bleiben die Türen der Stadtbibliothek Schmölln bis auf Weiteres geschlossen. Darauf habe man sich am Montagmorgen verständigt, so Stadt- und Kreisbibliotheksleiterin Heike Mielke. Man habe Sorge, dass die Bibliothek im Falle einer Öffnung aufgrund der hohen Infektionszahlen im Landkreis schon in ein oder zwei Wochen wieder schließen müsse.

Was den Schmöllner Leserinnen und Lesern aber bleibt, ist das Fenster der Bücherei, an dem sie nun nicht nur wie früher dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr vorbeikommen können, sondern ab dieser Woche auch zusätzlich donnerstags von 14 bis 16 Uhr.

Nicht jeder weiß Bescheid

Beide Bibliotheksleiterinnen gehen davon aus, dass nicht sofort jeder über die neuen Regelungen Bescheid weiß. „Wir denken schon, dass wir uns bemüht haben, die neuen Informationen unter die Bevölkerung zu bringen, aber trotzdem gibt es viele, die das nicht wissen“, so Heike Mielke. Um dem Ganzen etwas nachzuhelfen, greift die Leiterin seit einiger Zeit vermehrt zum Hörer, um regelmäßige Kundinnen und Kunden anzurufen und sie darüber zu informieren, wie die Situation in der Bibliothek ist.

Auch Christina Hantke-Ziese aus Altenburg rechnet mit einem gemächlichen Start. „Ich glaube, das muss sich erst herumsprechen. Viele Leute haben das noch gar nicht mitgekriegt und wollten jetzt wieder einen Termin zum Vorbeikommen mit uns ausmachen. Also ich glaube, dass sich der Andrang jetzt erst entwickeln wird.“ Noch bis Montag musste man in Altenburg einen Termin machen, um seine vorher bestellten Bücher in der Bibliothek abholen zu können. Dieser Extraaufwand hat sich nun erledigt.

Gemischte Gefühle bezüglich der Lockerungen

An beiden Orten gibt es gemischte Gefühle, was die Lockerungen und die Öffnungen angeht. So berichtet Leiterin Mielke aus Schmölln: „Die ganze Zeit haben wir darauf gewartet, dass man aufmachen darf und jetzt sind die Zahlen so hoch. Ein bitterer Beigeschmack ist da schon dabei. Klar würden wir uns freuen, wenn wir unsere Leser wieder glücklich machen können. Wir versuchen es aber über die Fensterausleihe, um auf diesem Weg unseren Lesern noch den einen oder anderen Wunsch erfüllen zu können.“

Währenddessen hofft Christina Hantke-Ziese in Altenburg, wo die Bibliothek ab Dienstag wieder öffnet, auf keinen übermäßig großen Ansturm an Kundinnen und Kunden. „Wir wären auch nicht ganz böse, wenn die Massen uns nicht überrennen.“ Mit einer Wartezeit vor Ort ist gegebenenfalls zu rechnen. Wer schon weiß, was er ausleihen möchte, kann bereits eine Vorbestellung abgeben, teilt die Stadtverwaltung mit – per E-Mail an bibliothek@stadt-altenburg.de oder telefonisch unter 03447 315058.

Von Tobias Wagner