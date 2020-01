Altenburg/Erfurt

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hat sich für die Ansiedlung der vom Bund geplanten Glücksspiel-Regulierungsbehörde im ostthüringischen Altenburg ausgesprochen. Durch die Nähe Altenburgs zu Leipzig würde nicht nur Thüringen, sondern auch Sachsen von der Ansiedlung profitieren, erklärte Kemmerich am Freitag. „ Hessen und Sachsen-Anhalt haben ihren Hut längst in den Ring geworfen, die Thüringer Landesregierung müsste hier schnell handeln“, so der FDP-Landeschef weiter.

Behörde wäre Ausgleich für Kohleausstieg

Der FDP-Politiker glaubt, dass die Behörde eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen bringen würde.Würde die neue Behörde in Altenburg eingerichtet, würde das für Kemmerich auch einen Ausgleich für den Kohleausstieg bedeuten. Gerade im Altenburger Land sind viele Menschen in der sächsischen Kohleindustrie beschäftigt.

Von OVZ