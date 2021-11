Thüringer Familienkarte ist im Altenburger Land bislang voller Erfolg

Altenburg

Seit zwei Monaten gilt in Thüringen eine eigene „Währung“ für Familien: Die Thüringer Familienkarte. 50 Euro in Wertmarken hält sie für jeden der 360 000 Kindergeldberechtigten im Freistaat bereit, die noch bis 14. November auch in 15 Kultur- und Freizeiteinrichtungen des Altenburger Landes eingelöst werden können. 107 000 Stück wurden bislang in ganz Thüringen abgeholt – 4500 davon mit einem Gegenwert von 225 000 Euro in den Touristeninformationen in Altenburger und Schmölln, vermeldet das federführende Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF). Das entspräche insgesamt „in etwa“ den Erwartungen, so Pressesprecherin Silke Fließ. Die LVZ hat nachgefragt bei vier beteiligten Einrichtungen im Altenburger Land.

Schloss- und Spielkartenmuseum in Altenburg

Ein „ganz dicker Packen“ an Wertmarken habe sich bei ihr angesammelt, erzählt Museumsmanagerin Ute Beier sichtlich begeistert. „Etwa 60 Leute haben damit bislang ganz oder teilweise die 15 Euro Eintritt für eine Familienkarte bezahlt.“ Es sei ein schöner Anreiz für Familien, sich auch mal was Besonderes zu leisten, findet sie und verweist in diesem Zusammenhang auf die speziellen Mitmachaktionen im Schloss für die restliche Ferienwoche, deren Kosten ebenfalls mit Gutscheinen beglichen werden könnten. So dreht sich am heutigen Donnerstag alles um die Geschichte von Sankt Martin mit Ausstellungsrundgang und Fensterbildgestaltung (4,50 Euro/Person), während am Freitagnachmittag die Druckwerkstatt für fünf Euro pro Nase ihre Pforten öffnet.

Kino „Capitol“ in Altenburg

Im Kino am Großen Teich zeigt der Daumen von Kinochef Sven Erfurth ebenfalls ganz klar nach oben, wenn es um die Thüringer Familienkarte geht. Zwar könne er keine konkreten Zahlen nennen, aber der Rücklauf sei sehr ordentlich, bestätigt er – von Familien aus Stadt und Landkreis wie anderen Ecken Thüringens gleichermaßen. „Viele Touristen nutzen uns als Ausflugsziel und freuen sich, dass sie gemeinsam einen Film gucken können.“ Wobei mit den Gutscheinen nicht nur der Eintritt, sondern auch das dazugehörige Popcorn beglichen werden könne, merkt er lächelnd an.

Kleiner Tipp für Sparfüchse: Ferienvormittage bis 14 Uhr wirken sich besonders günstig auf das Wertmarken-Budget aus. Denn da schlägt jeder Film nur mit 4,50 Euro pro Person zu Buche.

Kohlebahnverein in Meuselwitz

Auch Karin Beier vom Kohlebahnverein ist voll des Lobes für die Aktion der Landesregierung. „Für die Familien genauso wie für uns als Verein ist die Familienkarte eine tolle Unterstützung“, schwärmt sie. „Wir haben uns gefreut, dass viele Familien uns bewusst ausgewählt haben, um ihre Gutscheine einzulösen.“ Darunter seien sowohl Groß und Klein aus der Region als auch aus ganz Thüringen gewesen. „Die Ausflügler haben wir dann beim Ausstieg direkt noch auf andere schöne Angebote im Altenburger Land hingewiesen, die auch Wertmarken nehmen“, merkt sie lachend an. Sie wünscht sich, dass die Aktion wiederholt wird, denn „mit den Gutscheinen konnten sich auch mal Familien die Fahrt leisten, bei denen das Portemonnaie das normalerweise nicht hergeben würde. Das fanden wir als Verein total schön!“

Apropos: Auch wenn bis 14. November keine Fahrtage mehr im Kalender stehen, Kohlebahn fahren für günstiger geht auch danach. „Wer will, kann seine Wertmarken für Kohlebahn-Gutscheine eintauschen, die über den Aktionszeitraum hinaus gültig sind. Zwei Erwachsene plus Kind fahren zum Beispiel für 39 Euro“, verrät die Kohlebahnerin.

Freizeitbad Tatami in Schmölln

Auf „ein paar tausend Euro“ schätzt Severin Kühnast die Summe, die in Wertmarken von kleinen und großen Wasserratten fürs Planschen im Freizeitbad Tatami eingelöst wurde. Zwar werde nicht nachgehalten, wo die Familienkartenbesitzer herkämen, aber dass sich deren Anzahl positiv auf die Gästeschar ausgewirkt hätte, könne er bestätigen, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln. „Das ist Unterstützung, die direkt bei den Familien ankommt. Auch die Abrechnung für uns als Einrichtung funktioniert sehr unbürokratisch“, lobt Kühnast.

Genau wie bei den Kohlebahnern gilt auch im „Tatami“: Wer das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ seiner Wertmarken auf ein paar Jahre verlängern will, kann sie vor Ort in Gutscheine verwandeln.

Weitere Informationen rund um die Familienkarte finden sich online unter: https://www.tmasgff.de/familienkarte

Von Maike Steuer