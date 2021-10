Thüringer Opernstudio: Ein Sprungbrett für junge Sängerinnen und Sänger

Altenburg

Wann das mit dem Singen eigentlich angefangen hat? Das weiß Julia Gromball gar nicht mehr so genau. „Eigentlich habe ich schon immer gesungen.“ Schon in jüngsten Jahren, dann am musischen Gymnasium. Seit 2015 ist sie Studentin bei Professor Hans-Joachim Beyer, mittlerweile im Master Operngesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und jetzt singt sie in Altenburg – als Mitglied des Thüringer Opernstudios. In den Programmheften des Theaters Altenburg Gera taucht immer wieder der mit Sternchen angeheftete Vermerk „Mitglied des Thüringer Opernstudios“ auf. Aber was heißt das eigentlich?

Bewerberzahlen im dreistelligen Bereich

Das Thüringer Opernstudio ist ein Aufbaustudiengang, der an der Hochschule für Musik in Weimar seit der Spielzeit 2007/08 besteht, und ist für alle angehenden Sängerinnen und Sänger unter 30 Jahren offen, die schon einen Hochschulabschluss in Gesang besitzen – und sich gegen die vielen Bewerber im dreistelligen Bereich durchsetzen. Julia Gromball ist neuerdings eine davon. Fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten sind gegenwärtig Teil dieses Aufbaustudiengangs und werden an vier Partnerhäusern in Thüringen eingesetzt, je nach Stimmfach und zu besetzender Partien. Währenddessen erfolgen noch Einzel- und Gruppenunterrichte an der Hochschule für Musik. Zwei Semester dauert das Stipendium, eventuell kann um weitere zwei Semester verlängert werden, wenn Theater und Studentin oder Student das möchten.

Julia Gromball singt seit sie denken kann. Und dass die Sopranistin für die Musik brennt, das hört man auch. Quelle: Mario Jahn

Drei Premieren in 1,5 Monaten

In Altenburg und bald Gera übernimmt Julia Gromball die Sopranpartie im Operettenabend „Die ganze Welt ist himmelblau!“, der an diesem Wochenende zum letzten Mal im Theaterzelt auf die Bühne kommt. Auf der ersten Probe mit Orchester, in Kostüm und Maske, bewegt sich die 26-jährige mit ihrem eleganten, gut sitzenden Sopran mit traumwandlerischer Sicherheit durch Text und Noten. Dass sie nur wenige Proben Zeit hatte, sich mit Bühne, Kollegen und dem Stück überhaupt vertraut zu machen, merkt man ihr mit keinem Ton, keiner Silbe, keinem Choreografie-Schritt an. Und dass sie in einer Spanne von anderthalb Monaten drei Premieren stemmen musste, gleich gar nicht. „Die letzten Monate waren wahnsinnig intensiv“, gibt sie zu. Schiebt doch sofort strahlend nach: „Aber großartig!“. Brennen muss man dafür, sagt sie. Sonst geht man daran kaputt. Aber dass die gebürtige Dachauerin für die Musik brennt, sieht und hört man sofort. „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ singt sie in der Probe so ernsthaft und aufrichtig, dass es die Tränen in die Augen treibt.

Altenburg, Erfurt – und dann?

Das Thüringer Opernstudio begreift sie als große Chance und Erleichterung für den Übergang zwischen Studium und Berufsleben. Anja Gläßl, Geschäftsführerin des Studiengangs, kann das nur bestätigen. Das Opernstudio kann ein Sprungbrett sein. „Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ein hoher Prozentsatz der Absolventinnen und Absolventen kam direkt danach ins Engagement.“ Eine Anstellung an einem Theater ist Gromballs Ziel für die Zeit nach dem Aufbaustudiengang. Sie kann sich gut vorstellen, in Thüringen oder im Raum Mitteldeutschland zu bleiben. Schlussendlich ist sie jedoch offen dafür, wohin es sie verschlägt. Ihre aktuelle Traumpartie als lyrischer Koloratursopran? Die Zerbinetta aus „Ariadne auf Naxos“. Richard Strauss ist sowieso der Komponist, den sie am liebsten singt.

„Er hat einfach für die Sängerinnen und Sänger komponiert“, sagt sie. Ihre nächste Premiere nach dem Operettenabend steht im November in Erfurt an, dort singt Gromball die Olympia in „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach. Altenburg und das Thüringer Opernstudio dürften für die Sopranistin erst der Anfang sein. Wer sie hört, weiß: Da kommt noch was. Und zwar was Großes.

Info: „Die ganze Welt ist himmelblau!“, Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag um 14.30 Uhr im Theaterzelt. Karten ab 18 Euro online, in der Theaterkasse am Markt 10 oder eine Stunde vor der Vorstellung an der Abendkasse.

Von Katharina Stork