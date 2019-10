Thüringer Schreberjugend will junge Leute in Gärten locken

Altenburg

Es war nur noch ein eher formaler Akt, der am Mittwoch binnen nur gut einer halben Stunde im Open lab der Stadtmensch-Initiative in der Altenburger Moritzstraße vollzogen wurde: Mit der Wahl des Vorstandes wurde dort der Landesverband Thüringen der Deutschen Schreberjugend gegründet. Klaus Engelmann, Vizechef des hiesigen Regionalverbandes der Kleingärtner, wurde mit großer Mehrheit von der 13-köpfigen Runde zum neuen Landeschef gewählt. Sein Stellvertreter wurde Timo Kistritz aus Sömmerda, Schatzmeister ist der Altenburger Valentin Rühlmann.

Enge Kooperation mit Kleingärtnern

Wie der Name „Schreberjugend“ schon andeutet, steht die Jugendorganisation dem Kleingartenwesen sehr nahe und hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, junge Leute für dieses zu begeistern. „Aber dies und die dabei gepflegte enge Kooperation mit Kleingartenvereinen ist nur ein Anliegen der Schreberjugend“, stellte Klaus Engelmann klar. Vor allem wolle man jungen Menschen zusätzliche Angebote für die Bildung und Freizeitgestaltung bieten – im engen Zusammenwirken mit den Kleingartenvereinen. Und dies in allen Facetten. Dass dabei der Aspekt Umwelt eine große Rolle spielt, versteht sich.

Altenburg ist der Sitz

Altenburg ist keineswegs durch Zufall zum Sitz des Landesverbandes geworden und deren neuen Chef ein Altenburger. Denn die entscheidenden Impulse für die Gründung gingen von der Skatstadt aus. Schon vor rund drei Jahren liefen innerhalb einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe die Vorbereitungen für den Landesverband der übrigens bundesweit agierenden Schreberjugend an. Mitinitiator war damals schon der Chef des Thüringer Landesverbandes der Kleingärtner und hiesige Regionalverbandschef, Wolfgang Preuß – Klaus Engelmann leitete seither die Gruppe an. Die wirkte übrigens keineswegs nur im stillen Kämmerlein, sondern zeigte schon Flagge. Mit den Tanzgruppen der Energy Diamonds von Angelika Lange, die seither auch tänzerisch für das Kleingartenwesen & Co. warben.

Mitteldeutscher Verband soll entstehen

Nächstes Ziel des neuen Thüringer Landesverbandes ist, die Anerkennung als eingetragener Verein zu erlangen. Dann soll als nächster Schritt die Gründung einer Mitteldeutschen Schreberjugend erfolgen, in der die Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen gehen und ihre Interessen vertreten. „In Sachsen ist bereits ein Landesverband gegründet worden, in Sachsen-Anhalt steht er bevor“, informierte Engelmann. Keineswegs handele es sich um eine völlig neue Institution. „Im Gegenteil, die Schreberjugend gibt es bereits seit 150 Jahren und damit eine der ältesten Jugendvereinigungen Deutschlands.“ In den alten Bundesländern ist sie flächendeckend etabliert, im Osten war sie bislang verschwunden.

Von Jörg Wolf