Thüringer Verdienstorden für langjährige Chefin des Altenburger Lindenau-Museums

Die langjährige Direktorin des Lindenau-Museums, Jutta Penndorf, erhält am Mittwoch aus den Händen von Ministerpräsident Bodo Ramelow den Thüringer Verdienstorden. Wie die Staatskanzlei mitteilt, wird Jutta Penndorf für ihr außergewöhnliches Engagement für die Bildende Kunst geehrt.

Der renommierten Kunsthistorikerin verdanken die Stadt Altenburg und das Land Thüringen zahlreiche Impulse für Kunstszene und Museumslandschaft, würdigt der Freistaat in der Laudatio zur Auszeichnung. Als Mitglied verschiedener kultureller Gremien und Vereinigungen setze sich die Altenburgerin dafür ein, Museen als Orte des Wissens und der Bildung sowie als wichtige Arbeitsumgebung und Inspirationsquelle für Kunstschaffende zu stärken.

Festakt nur im kleinen Rahmen

Ihr ehrenamtliches Engagement präge die Idee, der Skatstadt durch Begegnungen mit hochkarätiger Kunst der Vergangenheit und Gegenwart neue Entwicklungsperspektiven zu eröffnen, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus war und ist es ihr ein wichtiges Anliegen, das Erbe des Künstlers Gerhard Altenbourg zu bewahren und einem großen Publikum zugänglich zu machen. Neben ihrem Engagement in der Gerhard-Altenbourg-Gesellschaft setze sie sich in mehreren Initiativen und als Mitglied des Stadtrats für die Bewahrung der außergewöhnlichen Bausubstanz Altenburgs ein. „Ihr Jahrzehnte währendes Bestreben, Menschen für das kulturelle Erbe zu begeistern und die kulturelle Vielfalt des Landes weiterzuentwickeln, stärkte die Basis kreativen Schaffens im Freistaat Thüringen in erheblichem Maße“, honoriert Ministerpräsident Ramelow.

Eigentlich wollte der Regierungschef Jutta Penndorf den Verdienstorden am 4. November im Rahmen einer großen Jubiläumsveranstaltung übergeben, denn der Thüringer Verdienstorden – die höchste Anerkennung, die das Land für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht – wird inzwischen seit 20 Jahren verliehen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie kann die Auszeichnung nur in einem sehr kleinen Kreis überreicht werden. Neben Jutta Penndorf erhalten zehn weitere verdienstvolle Thüringer den Orden.

