Thüsac: Keine weiteren Pläne für Lucka, Zusatzangebote in Pleißenaue

Lucka/Pahna/Windischleuba

Seit kurzem haben die Breitenhainer leichteren Zugang zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): Zwei neue, zunächst temporär für zwei Jahre eingerichtete Bushaltestellen, binden den Luckaer Ortsteil an das Netz an. Bald sollen die noch recht einfach gehaltenen Zustiegspunkte auch eine feste Beschilderung erhalten, kündigte Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert in einer Antwort auf eine OVZ-Anfrage an.

Keine konkrete Lösung für Lucka

Allerdings dürften die beiden Haltepunkte auf Sicht wohl auch die einzigen Verbesserungen im Luckaer Busnetz bleiben. Weitere Pläne, das Haltestellennetz in der Stadt zu verdichten, etwa Haltestellen im Luckaer Zentrum oder im Neubaugebiet zu etablieren, gebe es bisher nicht. Zwar seien verschiedene Gespräche zwischen Landratsamt, Stadt und Thüsac geführt worden, so Bonert. „Eine konkrete, umsetzungsreife Lösung existiert jedoch nicht.“

Ein solcher Schritt erfordere eine vorherige Überprüfung beziehungsweise Planung der Linienwege, der Fahrzeiten sowie der Anschlüsse. Dies sei – wenn überhaupt – frühestens nach der Umsetzung des derzeit noch laufenden Projekts „ Schmölln macht mobil“ möglich. Auch zusätzliche Verbindungen über die bisher verkehrenden Linien 258 und 416 nach Altenburg hinaus seien derzeit nicht in Planung.

Neue Halte in Windischleuba , Rufbus in Pahna

Auch an anderen Stellen im Thüsac-Netz wurden in den vergangenen Wochen Anpassungen oder Neuerungen vorgenommen, kann Tatjana Bonert auf Nachfrage berichten. So wird inzwischen eine zusätzliche Haltestelle im Windischleubaer Gewerbegebiet bedient. Diese sei in Absprache mit Landratsamt, Gemeinde und Vertretern des Gewerbegebiets „bis auf Widerruf“ in Betrieb gegangen.

Und auch für Pahna und Fockendorf sind mittlerweile Erleichterungen erreicht. Per Rufbus-System sind die beiden Ortschaften in der Pleißenaue besser an die Skatstadt angebunden. Bereits seit Juni verkehrt dort die Linie 251 jeweils dienstags und mittwochs um 9.05 und 11.05 Uhr mit zwei zusätzlichen Rufbusfahrten. Die telefonische Anmeldung kann bis zwei Stunden vor der Abfahrt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 03447 850613 erfolgen.

Von Bastian Fischer