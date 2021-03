Altenburg

Im vergangenen Jahr ist den Fahrgästen der Aufschlag erspart geblieben. Die Tariferhöhung im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV), sonst traditionell zum 1. August fest im Kalender stehend, war ausgesetzt. Coronabedingt. Die Mitgliedsunternehmen im MDV hatten sich darauf geeinigt, um die Mehrwertsteuersenkung weiterzugeben, als Zeichen der Solidarität in allgemein schwierigen Zeiten. Nun sind die Zeiten zwar nicht besser geworden, das Tarifmoratorium ist dennoch aufgehoben: Zum 1. August 2021 werden die Preise fürs Bus und Bahn fahren zum Teil wieder steigen.

Nicht alle Tickets werden teurer

Die gute Nachricht vor diesem Hintergrund: Nicht alle Tickets werden teurer. „Viele Fahrgäste in den Landkreisen, insbesondere Gelegenheitsnutzer, fahren oftmals nur in einer Tarifzone. Für diese Kundengruppe bleibt die Einzelfahrkarte und die 24-Stundenkarte preisstabil“, teilt eine MDV-Sprecherin mit. So kostet die Einzelfahrkarte für eine einzelne Tarifzone mit Umsteigeberechtigung auch nach dem 1. August weiterhin 2 Euro, die Vier-Fahrten-Karte 7,60 Euro. Unverändert bleiben auch die Einzeltickets für Kinder (1,20 Euro) und die Extratickets für die Mitnahme von Fahrrädern oder Tieren (1,40 Euro).

Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Wer ausschließlich den Altenburger oder Schmöllner Stadtverkehr nutzt, muss ab August etwas mehr bezahlen. Die Einzelfahrkarte kostet dann 1,80 statt bislang 1,70 Euro. Die übertragbare Wochenkarte wird 50 Cent teurer (14 Euro), der Preis für die Monatskarte steigt um 1 Euro auf 40 Euro.

Auch Azubis zahlen mehr – zum Teil

Auch Auszubildende müssen etwas tiefer in die Tasche greifen, allerdings nur bei bestimmten Tickets. So zahlen sie für ihr Altenburger oder Schmöllner Stadtverkehrsticket ab August monatlich 31,50 Euro – das sind 50 Cent mehr als bisher. Die gleiche Preissteigerung gilt, wenn sie sich vertraglich binden und ein Abo-Monatsticket für Azubis nutzen. Keine Kostenerhöhung gibt es für Auszubildende hingegen, wenn sie den Abo-Azubi-Fahrschein für eine komplette Tarifzone nutzen – also beispielsweise Altenburg einschließlich Umland.

Stark nachgefragt sind im Altenburger Land allerdings auch Tickets für mehrere Tarifzonen, da allein der Landkreis aus vier Zonen besteht. Wer beispielsweise zwischen Schmölln und Altenburg pendelt, zahlt für das Zweizonenticket ab August 3,70 Euro (10 Cent mehr). Die Monatskarte verteuert sich um 2 Euro auf 96,90 Euro, das Abo-Azubi-Ticket um 1,10 Euro auf 63,90 Euro.

Höhere Kosten Richtung Leipzig

Die S-Bahn-Fahrt von Altenburg nach Leipzig schlägt ab August per Einzelticket mit 9,70 Euro zu Buche (plus 30 Cent). Die Monatskarte kostet dann 252,20 Euro (ein Aufschlag von 7,80 Euro. Wer zwischen Gößnitz und Leipzig unterwegs ist, also sieben Zonen nutzt, muss künftig sogar 10,40 Euro monatlich mehr auf den Tisch legen – das Monatsticket kostet dann 296,40 Euro.

Wie der MDV mitteilt, beträgt die durchschnittliche Preiserhöhung in den Landkreisen und kleinen Stadtverkehren insgesamt 2,4 Prozent, während die Kostensteigerung im gesamten MDV-Gebiet bei 2,0 Prozent liege. Die Preisveränderungen sollen den Eisenbahn- und regionalen Busunternehmen die Möglichkeit geben, das in den letzten Jahren ausgebaute Verkehrsangebot in den Landkreisen weiter in der gewohnten Qualität anzubieten, begründet der Verkehrsverbund in einer Presseerklärung. Gemeint ist damit unter anderem der Einsatz von modernen klimafreundlichen Fahrzeugen und neuer digitaler Kundenservices wie Apps, außerdem der Ausbau der Verkehrsnetze, etwa zur besseren Anbindung von Gewerbestandorten. Im Süden des Altenburger Landes beispielsweise wurden über das Projekt „Schmölln macht mobil – Regionalverkehr verbindet“ zusätzliche Verbindungen geschaffen.

Von Kay Würker