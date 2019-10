Thüsac ist offenbar zu optimistisch

Altenburg

Dass im Personennahverkehr insbesondere im Süden des Altenburger Landes etwas passieren muss, ist unstrittig. Schließlich verlaufen die Linien dort alles andere als übersichtlich und sind zudem zu stark auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Deshalb fahren im Südraum in den Ferien fast zwei Fünftel weniger Busse als zur Schulzeit und an Wochenenden kommt man gar nur noch auf 15 Prozent der Busse, die montags bis freitags verkehren. Ganz zu schweigen davon, dass viele Orte gar nicht oder nur gelegentlich erreichbar sind.

Entweder verrechnet oder zu optimistisch

Das soll sich mit dem nun verschobenen Projekt „Regionalverkehr verbindet“ ändern. Nun dreht sich die

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: ALL

Welt im Altenburger Land auch weiter, wenn es erst ein Dreivierteljahr später kommt, als ursprünglich geplant. Stutzig macht allerdings der Grund. Zwar handelte es sich bei den zunächst präsentierten Zahlen nur um Grobschätzungen, die sich nun aber als überhaupt nicht belastbar erweisen. Entweder hat sich die Thüsac hier tüchtig verrechnet oder man war schlicht zu optimistisch. Möglicherweise um es den Kreisräten leichter zu machen, ihre Hände zu heben.

Kreistag muss abwägen, was sinnvoll ist

Allerdings müssen sich die Mitglieder des Kreistags ernsthaft fragen, was an dem Angebot der kreiseigenen Gesellschaft Sinn macht und was verzichtbar ist. So wünschenswert eine lückenlose Anbindung kleiner Orte und Verbindungen über die Kreisgrenzen auch sind, so stehen sie doch in keinem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei mehr Fahrten an Wochenenden und in den Ferien sieht das schon anders aus.

