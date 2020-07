Thüsac muss noch mehr tun für attraktiven Nahverkehr im Altenburger Land

Altenburg

Dass die Thüsac die Aus- und Weiterbildung ihrer Fahrer künftig selbst in die Hand nimmt, ist überfällig. Schließlich kommt der bevorstehende Generationswechsel in den Buskabinen und auch das Thema Fachkräftemangel wenig überraschend, ist mit anderen Worten seit Jahren bekannt.

Weitsicht, die flexibler macht

Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt an der zu gründenden Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der Thüsac, die wichtig und weitsichtig ist. Schließlich senkt man damit die Abhängigkeit von privaten Dienstleistern, braucht keine Mindestklassengrößen mehr und kann so auch bei der Weiterbildung deutlich flexibler agieren. Denn das kommunale Unternehmen, an dem neben dem Altenburger Land auch der Landkreis Leipzig beteiligt ist, kann es sich nicht länger leisten zuzuschauen, wie die wenigen jungen Leute, die sich für den verantwortungs- und anspruchsvollen Job begeistern können, auch noch weggehen.

Bedingungen müssen besser werden

Doch genau das tun sie, wenn die Ausbildung nicht dann beginnt, wann sie es wollen. Und wer einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder. Schon gar nicht, wenn im Anschluss an die Ausbildung anderswo gleich noch ein nach Tarif bezahlter Anschlussvertrag mitsamt annehmbaren Arbeitsbedingungen wartet. Auch wenn die Thüsac hier an der richtigen Stelle ansetzt, weist das zugleich die Richtung, in die die Reise parallel zur eigenen Ausbildungsgesellschaft gehen muss: zu noch besseren Löhnen mit einem Stufenmodell und zu mehr Freizeit – auch wenn dahin zu Jahresbeginn schon ein wichtiger Schritt gegangen wurde.

Dreht man diese Schraube nicht zeitgleich mit, wird die Thüsac auf Dauer das Nachsehen haben im immer härteren Kampf um Fachkräfte. Zumal mit jeder unbesetzten Stelle die Arbeitsbelastung für die übrigen Fahrer steigt und so zugleich die Chancen sinken, den Öffentlichen Personennahverkehr auf absehbare Zeit attraktiver zu machen. Dabei ist das doch das erklärte Ziel.

Von Thomas Haegeler