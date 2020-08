Thüsac tauscht Bus-Fahrpläne – und lässt Kunden warten

Altenburg/Klausa

Lothar Lehrke hat viel Verständnis. Aber irgendwann geht auch dem Klausaer mal die Geduld aus. Eigentlich wollte er am Dienstag mit dem Bus zum Baumarkt nach Lödla fahren, um Besorgungen zu machen, erzählt der 76-Jährige und schildert, was ihm an der Haltestelle Brücke Klausa widerfuhr. „Ich habe ewig und drei Tage gewartet, aber der Bus kam nicht.“ Also rief er die Thüsac an, wo man ihm versicherte, dass der Bus gefahren sei. Nach zwei Stunden Warten war ihm die Lust vergangen.

Im zweiten Anlauf nach Lödla

Tags darauf unternahm Lehrke den nächsten Versuch. Statt in sein Fahrplanbuch zu schauen, bat er aber vorher einen Bekannten, im Internet nach den Fahrzeiten zu sehen. Diesmal klappte es – über Altenburg ging’s ins Lödlaer Gewerbegebiet. Doch bei der Rückfahrt ein ähnliches Spiel wie am Dienstag: Diesmal kam der Bus „nur“ eine Dreiviertelstunde nach der planmäßigen Abfahrtszeit. Dadurch stutzig geworden, schaute sich der Rentner nach seiner Rückkehr den ausgehängten Fahrplan an – und fand des Rätsels Lösung. „Gültig ab 31.8. stand da“, sagte Lehrke und stellte fest: „Heute ist erst der 26.8.“

Klausaer verärgert

Im Verdacht, dass es ihm nicht als einzigem so erging, rief Lehrke erneut bei der Thüsac an und fragte nach, warum man die erst ab Montag gültigen Fahrpläne schon eine Woche vorher tausche. „Dort wurde mir ziemlich unwirsch gesagt, das müssten sie so machen, weil es sonst nicht zu schaffen sei“, erzählt der Klausaer, der sich wundert, warum das früher anders ging. Über eine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten hätte er sich genauso gefreut wie er Verständnis gehabt hätte, wenn der Plan erst Montag gehangen hätte. „Und dann jammert die Thüsac, dass weniger Leute mitfahren.“

Thüsac-Chefin: Hoher Aufwand durch viele Baustellen

Damit konfrontiert, streut sich Tatjana Bonert Asche aufs Haupt. „Sollte der Fahrgast unseren Servicemitarbeiter als unwirsch erlebt haben, so bedauern wir dies und entschuldigen uns beim Fahrgast“, erklärte die Thüsac-Geschäftsführerin, die den zeitigen Beginn des Fahrplantauschs ab Dienstag mit höherem Aufwand wegen vieler Baustellen begründete. „Über 250 Haltestellen mussten diesmal auf Grund von Umleitungen angepasst werden. Dies ist sehr zeitaufwendig.“ Diese Praxis sei aber „keineswegs erstmalig“.

Lehrke hält Erklärung für Ausrede

Vermehrte Anfragen dazu habe man bisher aber nicht festgestellt, sagte Bonert und verwies auf „die digitale Auskunft“ im Internet, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. „Darüber hinaus stehen unsere Mitarbeiter den Fahrgästen gern täglich an allen Servicestellen und am Telefon beratend zur Seite.“

„Davon kann ich mir auch nichts kaufen“, entgegnete Lothar Lehrke und hält Bonerts Erklärung für eine Ausrede. Zudem sei das Internet gerade im ländlichen Raum „nicht so toll“. Aber jetzt weiß er wenigstens, woran es liegt, wenn es um den Fahrplanwechsel herum wieder mal länger dauert, bis der Bus kommt.

Von Thomas Haegeler