Thüsac testet Elektrobus in Altenburg – und das ist erst der Anfang

Altenburg/Schmölln

Dass dieser Bus nicht gewöhnlich ist, merken die Fahrgäste schon, bevor sie einsteigen. Leise surrt er heran. „Klingt ein bisschen wie ein Elektroroller“, findet ein Fahrgast. Etwas größer als ein Roller ist er schon, aber Elektro trifft’s genau: Der MAN Lion’s City 12 E ist stromgetrieben. Ein Akku versorgt den 240-Kilowatt-Elektromotor mit Energie. Das Aggregat bringt das Zwölf-Meter-Gefährt ohne Grummeln und ohne Abgase in Schwung. Geräuscharme Fortbewegung auf der Linie S im Altenburger Stadtverkehr.

Freilich erst mal nur als Test. Der E-Bus ist vom Hersteller geliehen, voraussichtlich bis zum heutigen Mittwoch rollt er noch auf der am stärksten frequentierten Linie im Thüringer Netz der Thüsac, teilt das Unternehmen mit.

Abschied vom Diesel-Antrieb

Doch der Versuch mit dem alternativen Antrieb soll keine Ausnahmeerscheinung bleiben. Vielmehr ist der geliehene Stromer ein Vorbote dessen, was in Zukunft auf weiter Fläche im Landkreis bewegen soll. Die EU-Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge nimmt ÖPNV-Betreiber wie die Thüsac in die Pflicht, zunehmend klimafreundlicher unterwegs zu sein. „Die Diesel-Fahrzeuge müssen im Zuge von Neuanschaffungen nach und nach gegen alternative Antriebe ausgetauscht werden“, erklärt Fachbereichsleiter Ronny Thieme, im Landratsamt zuständig für Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis.

Doch welche Technologie ist für die Region am geeignetsten? Elektrobusse? Oder doch besser ein Wasserstoffantrieb? Oder als Übergang eine Lösung mit Erdgas? Auf den Punkt bringen soll das eine sechsmonatige Machbarkeitsstudie, die am 1. Februar startet. Noch bis Freitag läuft dafür die Ausschreibung. „Es sind viele Faktoren zu prüfen, um die günstigste umweltfreundliche Antriebsvariante zu finden“, schildert Thieme. „Dabei spielen die Nutzungsbedingungen, Streckenlängen und -profile eine Rolle, aber auch nötige Investitionen in die Infrastruktur, wie Tank- oder Ladestationen und Werkstatteinrichtung. Und natürlich die zu erwartenden Kosten.“

Ladezeiten erfordern zusätzlichen Bus

Zur Finanzierung der Studie greift der Landkreis auf Klimaschutz-Fördergelder des Thüringer Umweltministeriums zurück, ergänzt Michael Apel, Leiter des Wirtschafts-Fachdienstes im Landratsamt. Ein Ingenieurbüro wird die Daten sammeln, in Zusammenarbeit mit der Thüsac.

Alternativen zum Diesel sind im Landkreis bereits seit Längerem im Gespräch. Schon 2015 habe es eine erste Studie auf der Stadtbuslinie S gegeben, berichtet Thieme. „Damals mit dem Ergebnis, dass man fünf Elektrobusse bräuchte, um die vier Dieselfahrzeuge auf dieser Strecke zu ersetzen. Wegen der Ladezeiten ist ein Extra-Bus nötig.“

Auch im aktuellen Thüsac-Test beschäftigt die Akkuladung. Laut MAN hat der Lion’s City 12 E eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Doch Altenburgs sanfte Hügel kosten Energie, und die Rundreise der Linie S erstreckt sich über fast zwölf Kilometer. „Als nächstes wird ein Bus mit Gasantrieb getestet“, kündigt Landrat Uwe Melzer (CDU) an. „Und mit etwas Glück kann auch ein Bus mit Wasserstoffantrieb versuchsweise ins Rennen gehen.“

Von Kay Würker