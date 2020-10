Thüsac testet Gelenkbus auf Altenburger Stadtverkehrs-Linie

Altenburg

Die Thüsac fährt voraussichtlich ab Montag ganz groß auf: Zum ersten Mal seit Jahren ist auf der Linie S wieder ein Gelenkbus unterwegs. Das rund 18 Meter lange Gefährt rollt allerdings nur testweise durch die Stadt. Außerdem stehe noch nicht fest, zu welchen Zeiten der Bus zum Einsatz kommt, teilte die Thüsac auf Anfrage mit. Es handele sich bei dem MAN-Gefährt um ein Vorführmodell, das der Thüsac einige Tage zur Verfügung stehe. Da die Stadtlinie S stark frequentiert ist, komme bei künftigen Neuanschaffungen ein Gelenkbus in Frage. Allerdings soll zunächst der Test ergeben, ob das ausladende Fahrzeug die Anforderungen im Stadtverkehr erfüllt.

An diesem Wochenende laufen zunächst noch letzte vorbereitende Arbeiten in der MAN-Werkstatt in Windischleuba. Der Test-Bus muss für den Linienbetrieb noch ausgerüstet werden, unter anderem mit einer Ticketkasse. In den vergangenen Tagen war das Fahrzeug allerdings schon im Stadtbild zu sehen, als Thüsac-Mitarbeiter damit erste Runden drehten.

Von Kay Würker