Altenburg/Schmölln

Bus- und Bahnfahren im Altenburger Land wird ab 1. August etwas teurer. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) kündigte eine Preiserhöhung an, die sich auf unterschiedliche Weise in den Regionen und Tarifen niederschlägt. Fürs Altenburger Land, das dem MDV seit 2005 angehört, beziffert der Verkehrsverbund die Kostensteigerung auf durchschnittlich 2,1 Prozent.

Stadtverkehre: Einige Preise bleiben stabil

Betroffen sind allerdings nicht alle Tarife, sondern nur bestimmte Tickets. So bleiben in den Stadtverkehren Altenburg und Schmölln die Einzelfahrscheine unverändert bei 1,80 Euro, die Extratickets für mitgenommene Tiere oder Fahrräder bei 1,20 Euro. Die Vier-Fahrten-Karte, die bislang Einsparungen verhieß, wird jedoch ab August 40 Cent teurer (7,20 Euro) und bringt damit gegenüber dem Einzelticket keinen Preisvorteil mehr.

Um 50 Cent steigen die Kosten für die Monatskarte im Stadtverkehr (40,50 Euro), Azubis zahlen monatlich 90 Cent mehr (32,40 Euro). Preissteigerungen zwischen 0,30 und einem Euro gibt es auch bei den Abonnement-Fahrkarten, lediglich die Zehn-Monats-Schülerzeitkarte im Abo bleibt bei 28 Euro.

Keine Veränderungen bringt das neue Tarifmodell für Käufer von Wochen- und 24-Stunden-Karten.

Mehrere Tarifzonen: Fast alle Tickets werden teurer

Für Pendler über die Landesgrenze gilt: Fast alle Ticketvarianten werden teurer. Die S-Bahn-Fahrt von Altenburg nach Leipzig durch sechs Tarifzonen schlägt ab August per Einzelticket mit 10,10 Euro zu Buche (plus 40 Cent). Die Monatskarte kostet dann 257,60 Euro (plus 5,40 Euro). Wer zwischen Gößnitz und Leipzig unterwegs ist, also sieben Zonen nutzt, muss künftig 6,90 Euro monatlich mehr auf den Tisch legen – das Monatsticket kostet dann 303,30 Euro.

Auch innerhalb des Altenburger Landes werden Tickets für mehrere Tarifzonen benötigt, da allein der Landkreis aus vier Zonen besteht. Wer beispielsweise zwischen Schmölln und Altenburg pendelt, zahlt für das Zweizonenticket ab August 3,90 Euro (20 Cent mehr). Die Monatskarte verteuert sich um 3,30 Euro auf 100,20 Euro, das Abo-Azubi-Ticket um 1,90 Euro auf 65,80 Euro.

„Die anteiligen Preisveränderungen sollen den Eisenbahn- und den regionalen Busunternehmen die Möglichkeit geben, das in den letzten Jahren ausgebaute Verkehrsangebot in den Landkreisen weiterhin in der guten Qualität anzubieten“, erklärt MDV-Sprecherin Juliane Vettermann. Dazu zähle auch die Erweiterung der Busnetze und die Anbindung an die Regional- und S-Bahnen. Die Tarifänderungen bilden zudem die höheren Ausgaben von Thüsac & Co. für Kraftstoffe und Personal ab.

Neu im Angebot: Abo Flex mit Rabatt

Ganz neu im Altenburger Land verfügbar ist ab August das Angebot Abo Flex. „Hier gilt: je kürzer die Strecke, desto größer der Rabatt“, schildert die MDV-Sprecherin. Nutzer können für die Einzelfahrt zwischen 22 und 45 Prozent sparen. Das funktioniert so: Der Fahrgast erwirbt zum Monatspreis von 6,90 Euro eine Art Chipkarte. Damit kann er Einzel- sowie Extrafahrscheine verbilligt kaufen, sowohl in den Stadtverkehren als auch tarifzonenübergreifend. Das Einzelticket im Stadtverkehr Altenburg oder Schmölln kostet dann lediglich einen Euro, die Einzelfahrt von Altenburg nach Leipzig 7,90 Euro. Abo Flex gibt es auch als digitale Handyvariante.

„Wir wollen damit Gelegenheitskunden animieren, den Nahverkehr öfter zu nutzen“, sagt Juliane Vettermann. Außerdem rücken ehemalige Abonnenten in den Fokus, die in der Pandemie verstärkt auf Heimarbeit umgesattelt sind und kein Monats-Abo mehr brauchen. Das Flex-Modell mit 6,90 Grundpreis soll ein Kompromiss sein.

Senioren-Abos: Die gibt es nur als Verbundticket

Im Altenburger Land noch nicht verfügbar ist der Tarif Abo Aktiv, gedacht für Fahrgäste ab 65 Jahre. Das war als Pilotversuch im Landkreis Leipzig gestartet, wird jetzt in Sachsen-Anhalt ausgeweitet – und bringt Seniorinnen und Senioren deutliche Ersparnisse. Eine Einführung im Altenburger Land ist noch nicht absehbar, heißt es vom MDV auf Nachfrage. Angeboten wird jedoch das Ticket Abo Senior, ebenfalls für Nutzer ab 65 Jahre, gültig im gesamten MDV-Gebiet. Das kostet im Moment 61 Euro monatlich, ab August 1,50 Euro mehr.

Von Kay Würker