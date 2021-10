Ticketverkauf am Theater Altenburg-Gera bricht dramatisch ein

Altenburg

Die Corona-Krise hat für das Theater Altenburg-Gera einen nie dagewesenen Besuchereinbruch und damit für hohe finanzielle Einbußen über den Ticketverkauf gesorgt. Das geht aus dem Jahresabschluss für 2020 hervor, den der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig billigte. So besuchten im vergangenen Jahr nur 32 386 Menschen die Veranstaltungen, 2019 waren es noch 156 602, damit über 124 000 mehr. Die Zahl der Veranstaltungen sank von 879 auf 252, ebenso brachen die Einnahmen aus dem Kartenverkauf ein, von 2,07 Millionen Euro 2019 auf 533 000 Euro, einschließlich Gastspielen.

Aufgrund der Krise und der mehrfachen mehrmonatigen Sperrung wurde 2020 nur zweieinhalb Monate, und zwar vom 1. Januar bis 13. März normal gespielt, danach wieder vom 11. September bis 1. November, bevor am 2. November erneut ein Lock-Down ausgelöst wurde, wie schon am 14. März. Das Kultusministerium hatte den Theatern am 17. April mitgeteilt, dass in Thüringen jegliche Form von Konzerten und Theateraufführungen ausfallen und den Regelbetrieb der geförderten Spielstätten bis Ende August für beendet erklärt.

Hilfe durch Kurzarbeitergeld

Als im Sommer die Infektionszahlen spürbar zurückgingen, wurden Aufführungen im Außenbereich wieder möglich. Unter dem Titel „Das Theater ist zurück“ konnte die Gesellschaft vom 12. Juni bis 5. Juli ein Open-Air-Sommer-Theater anbieten – in Gera auf einer überdachten Bühne am Park, in Altenburg auf der großen Festwiese neben dem Zelt. Es gab 26 Vorstellungen. Vom 11. September bis 11. November folgten Vorstellungen mit eingeschränkter Zuschauerkapazität auf ein Viertel, Programmen ohne Pause und ohne gastronomische Versorgung.

Entscheidende Hilfe bekam die Gesellschaft in Form der Kurzarbeitergelder, erklärte Volker Arnold, kaufmännischer Geschäftsführer. Laut Jahresabschluss konnten durch dieses Instrument Lohnkosten für die Gesellschaft erheblich gesenkt werden. Betrugen diese 2019 noch 18,6 Millionen Euro, sanken sie 2020 auf 13,9 Millionen. Das Kurzarbeitergeld war im April 2020 beantragt worden, insgesamt in Höhe von 2,18 Millionen Euro. Wegen nicht erfolgter Produktionen konnte auch der Materialaufwand gesenkt werden, und zwar von 895 000 (2019) auf 428 000 Euro. Der Umsatz sank von 23,7 auf 17,2 Millionen Euro. Ein Fehlbetrag konnte trotz aller Probleme vermieden werden.

Von Jens Rosenkranz