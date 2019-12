Altenburg

Tief im Osten, wo der Acker staubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt. So ähnlich könnte die Botschaft lauten, hätte Herbert Grönemeyer das Altenburger Land besungen – statt sein geliebtes Bochum tief im Westen. Der Satz, so viel steht fest, hätte auch 2019 nichts an Gültigkeit verloren. Zwar wurde auch 2019 im äußersten Thüringer Osten viel geschimpft, beklagt, bemängelt, so dass positive Nachrichten zu Belanglosigkeiten verkommen. Und das Altenburger Land hat auch im zu Ende gehenden Jahr keine Höhenflüge vollbracht. Aber es ist ein verlässlicher Ort für die Bodenständigen. Ein Zuhause.

Begeisterung an allen Ecken

Den besten Boden hatte dieser Landstrich ja schon immer zu bieten. Reich ist das Altenburger Land aber vor allem durch seine Menschen. Es sind dieses Jahr in der Summe wieder ein paar weniger geworden – doch die, die verbleiben, machen die Region einzigartig. Leute, was für eine Tanzbegeisterung! Wo findet man das schon in dieser Dichte? Wenn die Schallers oder Angelika Lange zu Bällen, Galas oder Musicalshows rufen, ist die Halle voll – 180 Jahre Tanztradition feierten die Schallers zu Jahresbeginn. Leute, was für reizende Skatbrüder und -schwestern! Dank Aufstieg im September kloppen jetzt gleich zwei Altenburger Teams in der zweiten Bundesliga. Selbst tief im Westen ist bekannt, woher dieses Kartenspiel kommt. Und dann diese Kegelleidenschaft! So viele organisierte Holz-Michel auf Tausend Köpfe gibt’s in ganz Thüringen nicht noch mal. Jetzt wollen die Rositzer auch noch die Weltmeisterschaft holen.

Entschlossenheit und Scheitern gehören zusammen

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Das Altenburger Land lebt von entschlossenen Machern, die sich was trauen. Typen, die was anpacken – sei es in Sport, Kultur, Ehrenamt oder als privater Bauherr im historischen Gehöft. Auch auf die Gefahr hin zu scheitern.

Schließlich gehört auch das Scheitern zum Altenburger Land: Hier ist öfter mal Ebbe – da helfen selbst die viel beschworenen Leuchttürme nicht. 2020 werden die notorisch flachen Wirtschaftsdaten im Landkreis mal wieder keine Welle machen und die ohnehin schon alte Einwohnerschaft wird noch ein Jahr älter. So ist das eben. Der Landkreis hat zum Glück noch andere Themen.

Heimat, allen Umbrüchen zum Trotz

In den Dörfern entlang der S-Bahn-Strecke, von Norden her, drängen sich neuerdings die Knirpse in den Kindergärten. Und die Preise für Wohnimmobilien im Altenburger Land sind 2019 um 3,5 Prozent gestiegen. Immerhin. Ob das reicht, dass die beginnenden Zwanziger golden werden? Wer weiß das schon. Das Altenburger Land wird wohl auch in Zukunft wenig Millionäre gedeihen lassen. Aber es taugt als Heimat, allen Umbrüchen zum Trotz.

Tief im Thüringer Osten sieht’s da ganz ähnlich aus wie im Ruhrgebiet tief im Westen. Mit einem wesentlichen Unterschied: Im Osten geht die Sonne eher auf.

Von Kay Würker