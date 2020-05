Altenburg

Die Parkplatzsituation in der Altenburger Innenstadt ist ab dieser Woche entspannter. Die Tiefgarage am Roßplan mit ihren insgesamt 298 unterirdischen Stellflächen steht wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten an der Sprinkleranlage des Objektes sind beendet, berichtete am Dienstag der Betreiber der Garage, die Energie- und Wasserversorgung Altenburg. Das bedeutet: Nicht nur Dauerparker, sondern auch Kurzzeitnutzer können am Roßplan nun wieder ihre Fahrzeuge abstellen.

Die Tiefgarage war Ende Februar gesperrt worden, um neue Wasserrohre für die Sprinkleranlage einzubauen. Das Objekt war zuvor bei einer Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr negativ aufgefallen. Um die Betriebssicherheit und damit den Weiterbetrieb der Tiefgarage zu gewährleisten, waren die Reparaturarbeiten dringend notwendig.

Von Kay Würker