Altenburg

Großer Bahnhof am Großen Teich in Altenburg: Zahlreiche Besucher schlenderten durch die Grünanlagen, bummelten durch buntes Markttreiben, dazu Musik und Tanz. Und so manche Ziege bekam mehr Streicheleinheiten als üblich. Sowohl das Inselzoofest als auch das Park- und Teichfest waren die Publikumsmagneten, lockten viele Familien, die sich aufgrund der kurzen Wege oft gleich auf beiden Festen umschauten. Allerdings gab es auch Kritik.

Ansturm auf den Inselzoo

Mitmachaktionen, Kinderschminken, Falkner Klaus Schulze und viele weitere Angebote beschäftigten die Gäste auf der Zoo-Insel. An jeder Ecke konnten vor allem die Jüngsten etwas erleben, ihr Wissen testen oder interessante Tiere bestaunen. Die Leiterin des Inselzoos, Ingrid Kipping, begrüßte am Eingang jeden einzelnen, der einen Tag auf dem Gelände verbringen wollte. Der Eintritt war frei, doch die Spendenbox wurde nach und nach wohlwollend gefüllt. Zwei Clowns in gelben Latzhosen verteilten Luftballontiere.

Und auch drinnen ging es gut gelaunt weiter. „Seid ihr alle da?“, fragten Clown Rumpelino und seine Tanja in die voll besetzten Reihen vor der kleinen Bühne. Heike Schramm vom Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg hatte ein Zeichen gegeben, dass die beiden vom Deutschen Clownstheater in Leipzig mit ihrem Unterhaltungsprogramm starten können. „Die Clowns waren vor sechs Jahren schon mal hier. Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, aber es wird auch auf Altbewährtes zurückgegriffen.“

Viele Besucher kamen in diesem Jahr zum Inselzoofest – trotz Regens und Gewitters. Quelle: Mario Jahn

Da durfte auch Kinderschminken nicht fehlen. Andrang an der Bank von Schminkkünstlerin Sophie Adler – auch die fünfjährige Amelie nahm Platz. Ihr Gesicht verwandelte sich in wenigen Minuten in einen grün-gelben Schmetterling mit goldenem Glitzer. Sichtlich erfreut lief sie zu ihrer Mama Franzi Kampers und fragte: „Seh ich schön aus?“ Die Familie aus Rositz kennt den Zoo schon von einigen Besuchen, war allerdings das erste Mal beim Inselzoofest und lobte die vielen Attraktionen für die Kinder.

Park- und Teichfest mit neuem Standort

Viel zu entdecken gab es ebenfalls ein paar hundert Meter weiter beim Park- und Teichfest. „Die Kulisse vor dem Teich ist einzigartig, deshalb haben wir uns in diesem Jahr entschieden, vom Kleinen Festplatz mit der Bühne in den Park umzuziehen“, erklärte Veranstalterin Andrea Mörstedt. Außerdem sei der schattenlose Festplatz an Hitzetagen ein Problem, weil dadurch Besucher weggeblieben seien. Die Stadt habe den Umzug unkompliziert unterstützt.

Entlang der Teichpromenaden fand sich ein kleiner Trödelmarkt. Holzwaren, CDs, Schmuck, Porzellan, Körbe – alles Mögliche konnte beim Feilschen mit den Händlern erworben werden. Eine breite Auswahl an Antiquitäten hatte das Ehepaar Rosenwirth aus Zeulenroda auf ihrem Tisch ausgebreitet. Die beiden waren erstmalig zum Trödeln in Altenburg. Über eine Trödlerzeitschrift waren sie auf das Fest aufmerksam geworden.

Zur Galerie Zahlreiche große und kleine Gäste waren am Wochenende am Großen Teich in Altenburg unterwegs. Das Inselzoofest und das traditionsreiche Park- und Teichfest fanden sich diesmal in direkter Nachbarschaft. Vor allem für die Jüngsten wurde einiges geboten.

Erinnerung an frühere Blütezeiten

Ein Stückchen weiter in das bunte Marktleben gelaufen, roch es nach frischen Kräppelchen, unweit davon duftete es nach Bratwürsten und parkte der Cocktailwagen neben der Met-Hütte. Besucher wie das Ehepaar André machten es sich Kuchen essend auf der Bierzeltgarnitur bequem. „Wir wollten mal raus und schauen, was hier so los ist“, sagten die beiden, die die Veranstaltung noch aus DDR-Zeiten kennen. Erinnerungen wurden wach: „Früher gab es Stände um den gesamten Teich, da war das die wichtigste Veranstaltung im Jahr und man ist zwischen den Menschenmassen gar nicht richtig durchgekommen.“ An diesem Wochenende sind die beiden entsprechend enttäuscht, wie überschaubar das Fest geworden ist. Sie waren mit dieser Meinung vor Ort nicht die einzigen.

Wetter machte zu schaffen

Auch das speziell am Samstag regnerische Wetter machte Gästen und Veranstalter zu schaffen. In den sozialen Medien entlud sich Unmut. Das Angebot habe im Vergleich zu vergangenen Jahren nachgelassen, so der verbreitete Tenor. Vermisst wurden vor allem Schausteller und Fahrgeschäfte. In der Anwohnerschaft kritisch thematisiert wurde auch die abendlich-nächtliche Lärmkulisse, die diverse Anwohner als massiv störend empfanden.

Veranstalterin Andrea Mörstedt hält nicht für unwahrscheinlich, dass sich das Park- und Teichfest in Zukunft wieder vergrößere, wenn es gut laufe. „Wir entwickeln uns jedes Jahr weiter“, betonte sie. Es helfe auch, dass die beiden Feste am Teich zusammengelegt wurden. Denn man nehme sich keine Besucher weg, sondern profitiere vom Miteinander.

Von Eva Anna-Lena Zorn und Kay Würker