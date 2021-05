Der Elefanten-Erlebnispark in Starkenberg hatte für das Pfingstwochenende einen attraktionsreichen Neustart angekündigt. Doch offenkundig war das nicht mit den Behörden abgesprochen. Es gab Differenzen – nicht zum ersten Mal.

Tierschau statt „Circus-Show“: Elefanten-Erlebnispark in Starkenberg startet kleiner

Wiedereröffnung - Tierschau statt „Circus-Show“: Elefanten-Erlebnispark in Starkenberg startet kleiner

Wiedereröffnung - Tierschau statt „Circus-Show“: Elefanten-Erlebnispark in Starkenberg startet kleiner