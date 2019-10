Meuselwitz

Im Vorfeld des Gastspiels des Circus Africa in Meuselwitz wendet sich einmal mehr die Tierschutzorganisation Peta an die Öffentlichkeit. „Peta kritisiert den Zirkus und seinen Direktor Hardy Weisheit scharf für die mangelhafte Tierhaltung und wandte sich in einem Schreiben an die Stadt. Unzulässiges Anke...