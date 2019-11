Tierschutzverein bittet zum vorweihnachtlichen Brunch nach Treben

Altenburg

In den zurückliegenden Jahren lud der Tierschutzverein Altenburg und Umgebung in der Vorweihnachtszeit zum Adventsfest an das Tierheim am Poschwitzer Park in Altenburg ein. In diesem Jahr gibt es etwas Neues: „Wir laden am 8. Dezember, einem Sonntag, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum großen Weihnachtsbuffet für den Tierschutz ins Rittergut nach Treben ein“, so Vereinschefin Sibylle Börngen. Auf Fleisch und Wurst wird dort bewusst verzichtet. „Wir bieten ein vegetarisches und veganes Buffet. Damit wollen wir den Gästen zeigen, was für köstliche Gerichte man auch fleischlos kreieren kann“, umschreibt es Börngen.

Von A wie Avocado bis Z wie Zucchini

Bewusst habe man sich für so eine kulinarische Aktion entschieden. „Wir kennen ja die laufende Diskussion, die sich um das Thema Umwelt, gesunde Lebensweise und Fleischverzehr dreht und wollen als Tierschutzverein zeigen, dass es gerade auch für die bevorstehenden Festtage durchaus eine Vielzahl sehr schmackhafter Gerichte völlig ohne Fleisch gibt und zwar von A wie Avocado bis Z wie Zucchini“, so die Vereinschefin. Die Anregung dazu holte sich Börngen bei der Landesverbandssitzung des Tierschutzvereines, die kürzlich auch schon in Treben stattfand.

Einnahmen kommen Tierschutz zugute

„Nach Treben gehen wir mit dem Buffet, weil wir in der Mälzerei des Ritterguts eine komplett eingerichtete Küche zur Nutzung haben. Sowas haben wir in unserem Tierheim nicht zu bieten.“ Geboten wird ein Brunch, der sich vom Frühstück über den Mittagstisch bis hin zu Kaffee und Kuchen erstreckt.

Die Vereinschefin sowie etliche Helfer schlüpfen in die Rollen der Köche. Die erzielten Einnahmen kommen direkt dem Tierschutzverein zugute. Erwachsene zahlen zehn, Kinder fünf Euro. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm mit Bastel- und Spielstrecke für Kinder, Ponyreiten sowie Trödelmarkt und Bücherbasar.

Von Jörg Wolf