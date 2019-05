Garbisdorf

Es war, als träfe man alte Bekannte wieder. Sie trugen dieselben Mäntel, Hemden und Schuhe wie damals. Es waren die Lieder aus einer Zeit, von der für viele nur noch die Musik übrig geblieben ist. Und die ist unverwüstlich, die ist nicht kaputt zu kriegen, die setzt auch kein Moos an und die verstaubt nicht. Tino Standhaft und Norman Daßler hatten am vergangenen Sonnabend nach Garbisdorf zum Konzert im Kulturgut Quellenhof eingeladen. Eine halbe Stunde vor Beginn waren die Reihen voll, Stühle wurden nachgeordert, bis das Limit erschöpft war. Die Erwartung war hoch – und sie wurde übertroffen.

Zwei exzellente Musiker mit blindem Vertrauen

Das Tribute-Projekt von Tino Standhaft und Norman Daßler war die Kammermusik-Variante eines großen Rock-Konzertes. Musik, die Hallen und Stadien füllt, war in einem kleinen Galerieraum zu hören. Zwei exzellente Musiker schienen sich blind zu vertrauen. Standhaft und Daßler spielen seit zehn Jahren zusammen. In einer Rezension ist über beide zu lesen: „Außergewöhnlich sind die Duelle beider Gitarristen, die schon mal fünf Minuten andauern können und als ein Geflecht von Tönen auf das Publikum einschlagen.“ Zu hören war die Musik von Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, Tina Turner, Beatles, Pete Seeger, Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young – sicher ist das eine oder andere beim Hören durch die Lappen gegangen. Es geht hier nicht um Vollständigkeit.

Es lebe die Coverversion

Es geht darum, was Tino Standhaft mit dieser Musik macht. Man nennt es Coverversion. Das klingt mitunter etwas minderwertig. Ach, das ist ja nur eine Coverversion, nicht das Original. Dabei hört auch, wer in ein Kammerkonzert geht, um dort die Mondscheinsonate zu hören, stets eine Coverversion, nie das Original. Immerhin ist Beethoven seit fast 200 Jahren tot und gibt keine Konzerte mehr. Es lebe die Coverversion, es lebe Tino Standhaft. Wenn er Eric Clapton spielt, dann hört man Eric Clapton. Man hört aber auch mehr: Den, der die Musik spielt und das, was bei Clapton fehlt und was Standhaft und Dassler hinzufügen. Ohne in irgendwelche Metzchen zu verfallen. Und das ist schön.

In Claptons „Layla” beginnt es irgendwann zu schwingen und zu summen, das ist der Chor im Hintergrund. Das Summen gab es in Garbisdorf auch, aber wo war der Chor? So etwas gehört zu den besonderen Momenten solcher Coverkonzerte.

Tribut an die Nostalgie

Selbstverständlich wurde auch der Nostalgie Tribut gezollt. Das Publikum war ja kaum jünger als die Lieder. Dem Ort des Konzertes war es wohl geschuldet, dass sich die Wenigsten beim Hören der Musik an ihren ersten Joint erinnerten, wohl erinnerten sie sich eher daran, dass sie damals zum ersten Mal davon gehört hatten, dass man Gras auch rauchen kann. Geraucht wurde auch am Samstagabend nicht. Dafür gab es eine Pause und drei Zugaben.

Absacker, Rausschmeißer oder wie immer man es nennen will, war Neil Youngs „Heart of Gold”. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen. Warum eigentlich? Im Stehen hört man auch nicht besser als im Sitzen, zumal die Akustik im Quellenhof eine ausgezeichnete war.

Man zollte einfach Tribut. Es war die Hochachtung des Publikums gegenüber einer Musik, die man eben wie einen alten Freund begrüßt hatte. Und es war die Hochachtung gegenüber zwei Musikern, die einen ganzen Abend lang auf hohem Niveau gespielt und unterhalten haben.

Von Klaus Peschel