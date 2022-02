Tipp der Altenburger Spieleberaterin: eine Hommage an die Weltraumforschung – „Space Explorers“

Altenburg

Wer weiß es noch? In welchem Jahr startete Juri Gagarin seinen ersten Weltraumflug? Klar, 1961, das weiß doch jedes Kind, oder? Na gut, was uns als DDR-Kindern noch deutlich in die Geschichtsbücher und in die Gehirne geschrieben wurde, steht heute einem Berg von Informationen rund um die Weltraumforschung gegenüber. Was als Satellit Sputnik begann, beschreitet heute mit Marsforschung und Urlaub im Weltall immer wieder neue Wege. Aber wer kennt schon die Zukunft? Zukunft aber ist gekoppelt an die Vergangenheit. Und so wage ich heute mal einen Sprung hinein in die Geschichte der Raumfahrt.

Juri Gagarin – der erste Mensch im Weltall – lächelt vom Cover des Spieles. Quelle: Gabriele Orymek

In „Space Explorers“ übernehmen zwei bis vier Spieler je einen Standort der Raumforschung in den 60er-Jahren. Es müssen Experten aus unterschiedlichen technischen Bereichen ausgewählt werden, die mit ihren Fähigkeiten die Erfüllung verschiedener Missionen ermöglichen. Das Spiel beinhaltet nur zwei tatsächliche Schauplätze: die Spielmitte, in der die Experten zur Auswahl stehen, und den eigenen Standort, an den die Experten angelegt werden.

Die Experten sind Personenspielkarten, auf denen einige Informationen zu sehen sind, beispielsweise ihr Siegpunktwert. Darunter steht ein Forschungssymbol, eine Fähigkeit, die der Experte ins Team einbringt. Darunter sind die Kosten zu sehen, die der Spieler zum Auslegen des Experten im eigenen Standort bezahlen muss. Und ganz unten gibt es noch ein Symbol zu einer Sonderfähigkeit. Sie tritt nur in Kraft, solange das Symbol sichtbar ist. Mit ihr kann der Spieler neue Fähigkeiten generieren, weitere Experten einstellen und so weiter. Was das Symbol bedeutet, steht auf einem Übersichtsblatt zusammen mit der Nummer der Karte, so dass eine Zuordnung rasch möglich ist.

Auf den Personenspielkarten sind verschiedene Informationen vermerkt, die alle eine entsprechende Bedeutung für das Spiel haben. Quelle: Gabriele Orymek

Als Währung gelten im Spiel Forschungssymbole, die es als Marker und Symbole auf den Karten zu finden sind. Um Experten anzuwerben und Missionen zu erfüllen, müssen Forschungssymbole abgegeben werden.

Jeder Spieler erhält am Anfang einen Experten, einen Standortstreifen, an dem er sehen kann, welcher Experte wohin gelegt wird. Eine farbliche Zuordnung hilft dabei. Außerdem bekommt der Spieler einige Forschungssymbole als Grundlage. In der Mitte liegen bereits zu Spielbeginn einige offene Experten aus. Daneben liegen Missionen, zum Beispiel die Herstellung des Sputniks. Wer sie erfüllen kann, nimmt sie an sich und erhält die entsprechenden Siegpunkte am Spielende.

Spiel gewinnt an Tiefe, je öfter es gespielt wird

Wer an der Reihe ist, darf entweder kostenlos einen Experten aus der Mitte nehmen oder einen Experten aus der Hand an den eigenen Standort anlegen. Die Kosten kann er entweder mit vorhandenen Forschungssymbolen auf den Markern oder den schon liegenden Experten bezahlen. Oder er legt einen Experten in die Mitte und erhält dafür zwei gedachte Forschungssymbole, die er gleich einsetzen kann.

Ziel im Spiel ist es, über die Experten an stete Symbole und an erfüllte Missionen zu kommen. Wer am Ende die meisten Siegpunkte erzielt, gewinnt. Das Spiel spielt sich, einmal verstanden, leicht einher und gewinnt durch die immer optimalere Nutzung der Experten an Spieltiefe. Viel Spaß bei dem kleinen Ausflug in die Vergangenheit.

Das Familienspiel „Space Explorers“ Spieltyp: Familienspiel Spieleranzahl: 2 bis 4 Alter: ab 10 Jahre Spieldauer: 20 bis 40 Minuten Verlag: SpieleFaible Erscheinungsjahr: 2021 Preis: etwa 30 Euro

Von Gabriele Orymek