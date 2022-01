Tödlicher Crash bei Großstöbnitz: Klärung der Identität des Unfallopfers dauert Wochen

Großstöbnitz

Gut eine Woche ist es her, dass auf der Bundesstraße 7 bei Großstöbnitz ein Mensch ums Leben kam. In einem Auto, das mit hoher Geschwindigkeit in einer leichten Kurve gegen einen Baum geprallt war. Die Person hinterm Lenkrad starb noch an der Unfallstelle, der Wagen brannte völlig aus. Und im Feuer verschwand vieles, was Aufschluss über die Identität des oder der Toten hätte geben können.

So steht auch gut eine Woche danach noch nicht mit absoluter Sicherheit fest, wer bei diesem schrecklichen Unfall am Steuer saß. So jedenfalls berichtete es am Donnerstag die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage. Um die verstorbene Person eindeutig identifizieren zu können, seien in dem Fahrzeug DNA-Spuren gesichert worden, schilderte eine Polizeisprecherin. „Diese werden derzeit einer molekulargenetischen Untersuchung unterzogen.“ Geringste Mengen biologischen Spurenmaterials können mit Hilfe von DNA-Analysen einem Menschen zugeordnet werden, sofern eine vermisste Person bekannt ist, die als Unfallopfer infrage kommt und von der Vergleichsproben vorliegen.

Ergebnis in zwei Wochen

Ein aufwendiges Verfahren. „Wir rechnen erst in etwa zwei Wochen mit einem Ergebnis“, sagt die Sprecherin. Immerhin: Der Halter des Fahrzeuges sei ermittelt – er war jedoch dem Vernehmen nach nicht der Fahrer. Die noch laufenden Ermittlungen zu der Person im Fahrzeug gehen in alle Richtungen, heißt es vonseiten der Landespolizeiinspektion. Eine komplexe Gemengelage, wie sie zum Beispiel auftritt, wenn ein Auto vor dem Unfall von einem Unbekannten gestohlen worden ist. Handelt es sich im konkreten Fall um ein geklautes Fahrzeug? „Dazu äußere ich mich nicht“, sagte die Sprecherin.

Fest steht: Es wird getrauert um den Menschen, der in der Nacht zum 20. Januar zwischen Großstöbnitz und Gleina ums Leben kam. Auf dem Stumpf des Baumes, der aufgrund der Unfallschäden inzwischen gefällt ist, hinterließen Gedenkende eine Kerze.

Von Kay Würker