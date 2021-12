Tödlicher Fenstersturz in Altenburg wird am 12. Januar vor Gericht wieder aufgerollt

Altenburg/Gera

Der Prozess um den tödlichen Fenstersturz einer 57-Jährigen in Altenburg-Nord wird gegen einen der beiden Angeklagten neu verhandelt. Das Landgericht Gera gab nun bekannt, dass der erste Prozesstag dazu am 12. Januar stattfindet. Allerdings ist davon nur Hans-Joachim Sch. betroffen, der wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge am 1. Dezember 2020 zu sieben Jahre Freiheitsentzug verurteilt worden war. Sein Komplize Andreas H. bekam sechs Jahre – dessen Urteil ist rechtskräftig.

Das Urteil gegen Hans-Joachim Sch. hat der Bundesgerichtshof (BGH) dagegen aufgehoben und den Fall an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. Die Schuld von Sch. stellte der BHG nicht infrage. Neu bewertet werden muss allerdings die Dauer seiner Haft, die angeordnete Einweisung in eine Entziehungsanstalt und eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit wegen dessen erheblichen Alkoholkonsums zur Tatzeit. Dieser soll nach einem heftigen, stundenlangen Trinkgelage etwa 2,8 Promille intus gehabt haben.

Tat sollte vertuscht werden

Am Abend des 6. April 2017 wurde eine 57-Jährige aus dem Fenster ihrer Wohnung An der Glashütte in Nord gestürzt. Zuvor sollen Sch. und Saufkumpan H. mit dem Opfer zuerst heftig in Streit geraten sein. Sch. habe der Frau nach Ansicht des Gerichts danach Fußtritte zugefügt, die zu tödlichen Verletzungen führten. H. habe das Opfer ebenfalls schwer misshandelt und die Frau schließlich aus dem Fenster geworfen, um die Tat zu vollenden und sie zu vertuschen, indem ein Sturz vorgetäuscht werden sollte. Das Motiv war, sie zum Schweigen zu bringen, weil die Frau beide Angeklagte am selben Tag wegen des Diebstahls ihres Fernsehers bei der Polizei angezeigt hatte.

Sch. sitzt seit Dezember 2020 in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben ein. Obwohl der Prozess nun noch einmal aufgerollt wird, bleibt er in Haft, da an seiner Schuld kein Zweifel besteht.

Von Jens Rosenkranz