Tödlicher Unfall bei Frohburg: Ist geplatzter Reifen schuld?

Frohburg

Möglicherweise führte ein Reifen-Platzer zu dem schweren Verkehrsunfall südlich von Frohburg, bei dem am Mittwochnachmittag ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer sein Leben verlor. Die Sattelzüge waren in einer Kurve frontal zusammengeprallt, umgestürzt und in Flammen geraten. Den Einsatzkräften bot sich ein verheerendes Bild.

Polizei vermutet Reifenplatzer

„Auslöser des Unfalls könnte ein geplatzter Reifen sein“, sagte am Donnerstagmorgen Maria Braunsdorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. „Wir ermitteln dazu. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Einer der beiden Lastzüge war am Mittwoch kurz vor 15 Uhr von Dolsenhain her auf der Staatsstraße 51 in Richtung Frohburg unterwegs. In einer Linkskurve eingangs des Stöckigt-Waldes geriet der Laster plötzlich ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lastzug zusammen. Einer hatte Kies geladen, der andere war leer. Der Fahrer des Lasters, der den Unfall vermutlich auslöste, erlitt so schwere Verletzungen, dass er starb. Der Fahrer des anderen (37) wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit Brandwunden in ein Krankenhaus.

Ein Lkw war von der Straße abgekommen und eine kleine Böschung hinabgestürzt. Den Feuerwehrleuten gelang es, der Fahrer aus der brennenden Kabine zu holen. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Frohburger Feuerwehr: Worst-Case-Szenario

„Als wir eintrafen, stand das Fahrerhaus des einen Lasters in Vollbrand. Wir setzten Hochdruck-Schaum ein, um überhaupt an die Kabine heranzukommen und den Mann herausholen zu können“, beschreibt der Frohburger Wehrleiter Lars Kupfer am Morgen danach die schwere Situation für die Einsatzkräfte und die zahlreichen Unfallzeugen.  Auslaufender Diesel hatte Feuer gefangen. Er setzte die Lkw, aber auch den Asphalt in Brand, erschwerte die Rettung. „Es war wie ein brennender See. Ein Worst-Case-Szenario.“

Ein Fahrer stirbt unter dem Lkw

Trotz aller Bemühungen kamen die Kräfte an den zweiten Lkw-Fahrer nicht heran. Er war unter dem Wrack eingeklemmt. Erst als später mit Hilfe eines Kranes das Fahrzeug angehoben wurde, gelang das. Es war es an den Feuerwehrleuten, den Toten zu bergen. Ein Geschehen, sagte Kupfer, das in seiner Dramatik an die Substanz ging. Nicht nur für den Rettungsdienst und die Ehrenamtlichen der Feuerwehren Frohburg, Eschefeld und Kohren-Sahlis, vor allem auch für die Unfallzeugen und die Ersthelfer. Es sei eine emotional höchst fordernde Situation gewesen, die nachwirke.

Bergeunternehmen transportiert Wracks ab

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen vor Ort, darunter einem aus dem nahen Thüringen. Sanitäter und Notarzt kümmerten sich um das schwer verletzte Opfer. Nach den Löscharbeiten und der Bergung begann das große Aufräumen an der Unfallstelle. Es dauerte die ganze Nacht an und war auch am Donnerstagmorgen noch nicht abgeschlossen. Das Ausleuchten der Unfallstelle, um das sich zuerst die Feuerwehr kümmerte, übernahm später das Technische Hilfswerk. Ein Bergeunternehmen wurde angefordert, um die beiden zerstörten Lastzüge abzutransportieren. Zudem waren größere Mengen Diesel ins Erdreich gelangt. 

Staatsstraße weiter voll gesperrt

Ein Spezialunternehmen wird im Laufe des Donnerstags das durch Kraftstoff kontaminierte Erdreich ausheben und entsorgen. Die Staatsstraße 51 bleibt deshalb auch am Donnerstag weiter voll gesperrt. Wann die Trasse wieder freigegeben wird, ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens hat die Polizei noch nicht beziffert. Von einer höheren sechsstelligen Euro-Summe ist auszugehen.

Von Ekkehard Schulreich