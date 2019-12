Tötungsdelikt in Altenburg: Platzt Anklage im Fall „Punker Haase“?

Altenburg

Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von „Punker Haase“ dauern die Ermittlungen zu dem Verbrechen noch immer an. Die zuständige Staatsanwaltschaft Gera kommt aber seit Monaten mit der Aufklärung des Tötungsdelikts, das sich vom 27. auf den 28. Dezember 2018 in Altenburg ereignet hatte, kaum voran. Entsprechend wortkarg gibt sich die Behörde.

Tatverdächtige geben sich Alibis

Das polizeiliche Siegel und die Brandspuren sind lange verschwunden. Die Wohnung, in der „Punker Haase“ starb, ist längst wieder vermietet. Quelle: Thomas Haegeler

„Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen“ erklärte Sven Schroth, stellvertretender Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage. Zu Einzelheiten könne er „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts sagen. In diesem Jahr gebe es jedenfalls keine neuen Ergebnisse mehr. Das liegt auch daran, dass die Zuständigkeit für den Fall in der Behörde gewechselt hat. Zwischen den Zeilen klingt jedoch durch, dass die Beweislage schwierig ist. Und das trotz zweier Tatverdächtiger. Führt auch der jüngste Ermittlungsvorstoß zu nichts, könnte die Anklage sogar ganz platzen.

Hauptgrund dafür sind Aussagen des tatverdächtigen Pärchens. Wie die OVZ aus Ermittlerkreisen erfuhr, geben sich der inzwischen 41-jährige Altenburger und seine aus Borna stammende jetzt 28-jährige Freundin gegenseitig ein Alibi für die Tatzeit, was bisher nicht ausreichend widerlegt werden kann. Offenbar deswegen kam das Pärchen, das sich seither regelmäßig bei der Polizei melden muss, auch überraschend schnell wieder aus der Untersuchungshaft.

Streit begann offenbar schon früher

Die Gedenkkerzen und Blumen für den getöteten „Punker Haase“ wurden seinerzeit im Hof des Wohnhauses in der Altenburger Fabrikstraße entsorgt. Quelle: Thomas Haegeler

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Verbrechen in der Trinker- und Drogenszene der Skatstadt ereignete, in der sich zumindest der männliche Beschuldigte auch wieder bewegt. Dennoch schilderten mehrere Zeugen sowohl der OVZ als auch der Polizei, dass es am 27. Dezember 2018 gegen Abend bereits vor dem Bahnhof-Center zu einem Streit zwischen dem Pärchen und „Punker Haase“ gekommen sein soll. Ob es dabei um Drogen ging oder ob auch politische und/oder persönliche Dinge eine Rolle spielten, darüber gibt es widersprüchliche Angaben.

Als relativ sicher darf aber gelten, dass sich das Trio wenig später lautstark und immer wieder körperlich auseinandersetzend zur Fabrikstraße 10 begab, wo beide Männer zumindest offiziell zu jener Zeit lebten. In der Wohnung im ersten Obergeschoss soll der Streit dann zu einer Schlägerei ausgeartet sein. In deren Folge wurde „Punker Haase“ erdrosselt. Zum genauen Todeszeitpunkt und weiteren Details gibt es keine Angaben, weil es sich dabei um Täterwissen handelt.

Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus

Fest steht nur, dass das Pärchen am Morgen des 28. Dezember 2018 den leblosen 33-Jährigen in der Wohnung fand und die Polizei rief. Wenig später gerieten sie selbst ins Visier der Ermittler und wurden tags darauf festgenommen. Offenbar hatten sie versucht, einen Suizid des Getöteten vorzutäuschen, der mit einem Strick stranguliert nahe eines Fensters gefunden worden war.

Ein Trauermarsch mit rund 70 Teilnehmern vom Bahnhof-Center zum Tatort zeigte die große Anteilnahme in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Der Fall hatte für große Anteilnahme in Altenburg gesorgt, wie ein Trauermarsch mit etwa 70 Teilnehmern sowie Kerzen und Blumen vor der Tür des Toten zeigten. Seit einigen Monaten ist die Tat-Wohnung jedoch wieder vermietet.

Im Frühjahr weitete die Staatsanwaltschaft zudem ihre Ermittlungen auf das entferntere Umfeld aus. Doch schon diese Befragungen deuteten auf eine dünne Beweislage hin. Wurde dabei doch unter anderem gefragt, ob die Tat auch der 28-Jährigen zuzutrauen sei. Zudem kursiert seither das Gerücht eines unbekannten Dritten als Täter.

Von Thomas Haegeler