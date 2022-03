„So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Rathaus-Sprecher Christian Bettels. Dabei ist die Altenburger Stadtverwaltung in Sachen öffentlicher Toilette am Kornmarkt Kummer gewohnt. Sie musste schon des Öfteren wegen Vandalismus geschlossen werden. Doch diesmal sieht es wirklich übel aus.

Vandalen schlagen öffentliche Toilette am Altenburger Kornmarkt kurz und klein

