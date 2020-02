Toilette für Kirche – aber Schmölln macht in nächsten Jahren immer mehr Schulden

Schmölln

Mit einiger Verspätung hat Schmölln einen Haushalt für dieses Jahr. Bei drei Enthaltungen stimmte der Stadtrat dem 41,6 Millionen Euro umfassenden Etat am Donnerstagabend nach einer mehrstündigen Debatte zu. Noch vor Wochen hatten Fehlbeträge von mehreren Millionen Euro eine Verabschiedung verhindert (OVZ berichtete). Doch konnten diese durch Streichungen an zahlreichen Stellen getilgt werden.

Das betraf auch Kleinigkeiten, wie Beschäftigungsmaterialien in allen Kindergärten, was CDU-Fraktionsvorsitzende Simone Schule kritisierte. Da es um Kinder gehe, würde hier ein falsches Zeichen gesetzt. Auch anwesende Eltern hatten sich beschwert, weil die Zuschüsse für Feierlichkeiten in den Kitas sinken würden.

11,7 Millionen Euro für Gewerbegebiet

Auf der anderen Seite setzt die Sprottestadt auch in diesem Jahr ihr umfangreiches Investitionsprogramm fort. So fließen weitere 2,7 Millionen Euro in die Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße, womit dafür insgesamt 11,7 Millionen ausgegeben werden. Größere Ausgaben sind für den Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz (1 Million), das Abwassertrennsystem im Industriegebiet Nitzschka, den barrierefrei Umbau des Busbahnhofs (470 000) und die Reparatur der Tartanbahn an der Ostthüringenhalle (130 000) eingeplant. Der evangelischen Stadtkirche werden für die Fassadensanierung 472 000 und für den Neubau einer Toilette weitere 45 000 Euro bereitgestellt.

Schuldenstand steigt auf über 16 Millionen Euro

Laut einem Bericht zum Haushalt müssten sich die Investitionen zwingend fortsetzen, um einen Stau abzuarbeiten. Im ebenfalls beschlossenen Finanzplan führt dies zu einem Anwachsen der Schulden von 2,9 auf 16,2 Millionen Euro im Jahr 2023. Im gleichen Zeitraum schmilzt die Rücklage von zwei Millionen auf 325 000 Euro ab. 2019 betrug diese noch fünf Millionen Euro.

Von Jens Rosenkranz